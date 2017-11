Autor liest bei Jakobs Söhne Felix Stephan schildert in „Slawa und seine Frauen“ das zweifelhafte Leben seines Großvaters in der Ukraine. Was am Wochenende noch los ist, von Ü30-Party bis Samba-Welrekordversuch, ist im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

Am Freitag, ab 20 Uhr, liest der Berliner Autor Felix Stephan in der Görlitzer Kulturkneipe Jakobs Söhne (Jakobstraße 5a) aus seinem Buch „Slawa und seine Frauen“.

Er studierte Journalismus und Literatur in Leipzig, Zürich und Hongkong und machte seine Leidenschaft zum Beruf. Heute ist er Redakteur im Feuilleton der Welt am Sonntag. 2015 reiste Felix Stephan in die Ukraine, um einem alten Familiengeheimnis auf die Spur zu kommen. Felix Stephan schildert in „Slawa und seine Frauen“ das zweifelhafte Leben seines Großvaters. Er erzählt die wahre Geschichte seiner Mutter, die sich in fortgeschrittenem Alter auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater macht. Im westukrainischen Uzhgorod, wo dieser 1990 verstarb, findet sie seine Frau, Kinder und Kindeskinder – die neue ukrainische Familie von Felix Stephan und seiner Mutter, die sich durch die Suche verändert. Einlass ist 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

