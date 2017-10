„Autopapst“ in Hochform Das Staatstheater Cottbus lädt am Sonntag, 18 Uhr, zu einer Talkrunde mit Musik und Cocktails mit Andreas Keßler, dem „Autopapst“ aus der Radio-Eins-Sendung „Die Sonntagsfahrer“ ein. Natürlich gibt es zu dieser Veranstaltungen Alternativen. Ein Blick in den www.sz-veranstaltungskalender.com lohnt sich.

© Marlies Kross

Im September haben „hermann“, das Magazin aus Cottbus, und das Staatstheater Cottbus eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen: „hermannBAR“. Einmal im Monat, sonntags ab 18 Uhr, wird in das neue Kammerbühnen-Foyer (Wernerstraße 60) zu Talk, Musik, Cocktails und Kanapees eingeladen. An diesem Sonntag ist Andreas Keßler, der „Autopapst“ aus der Radio-Eins-Sendung „Die Sonntagsfahrer“, zu Gast. Die Fragen ratloser Autobesitzer lassen den Autojournalisten zur Hochform auflaufen. Wer Probleme hat mit dem, was er sein Auto nennt, kann Keßlers Fähigkeiten testen. Besucherfragen können auf einem Zettel in eine bereitstehende Box eingeworfen werden. Der Eintritt beträgt 5 Euro.

