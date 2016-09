Autonomes Fahren gibt zusätzlich Schwung Der Anlagenspezialist Xenon hat seinen Umsatz in drei Jahren verdoppelt. Jetzt eröffnet er seinen fünften Betriebsteil.

Der Anlagenspezialist Xenon brauchte dringend Platz. Nun stellt Geschäftsführer Hartmut Freitag die fünfte Erweiterung in Coschütz-Gittersee vor. © Sven Ellger

Die Landeshauptstadt erhält eine Teststrecke für das autonome Fahren. Diese Nachricht hört Hartmut Freitag mit großem Interesse. Über Vorstufen verfügt sein silbergrauer Audi bereits. Cruise Control heißt ein System, bei dem ein spezieller Radarsensor den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug hält und die Geschwindigkeit regelt, bequem ist das im Stau. Radar- und optische Sensoren sind ein riesiger Markt, von dem die Xenon Automatisierungstechnik GmbH profitiert. Die beiden Geschäftsführer Hartmut Freitag und Tobias Reißmann haben eine neue Produktionshalle an der Stuttgarter Straße am Stadtrand zu Freital in Betrieb genommen. Genau genommen wird in den Hallen bereits seit Juli gearbeitet. Xenon brauchte Platz, um sein schnelles Wachstum zu stemmen.

Die 1 500 Quadratmeter große Erweiterung entstand innerhalb eines guten halben Jahres. Xenon war vor 22 Jahren das erste Unternehmen, das in dem neuen Gewerbegebiet Coschütz-Gittersee baute. Es hat alles in allem rund 16 Millionen Euro für die Immobilienprojekte ausgegeben und rund 8 500 Quadratmeter Produktions- und Bürofläche geschaffen. Derzeit sind Anlagen zur Herstellung von Sensoren für den gesamten Automobilbereich besonders gefragt. Von Problemen in der Branche spüre der Anlagenspezialist nichts. Im Gegenteil: Autonomes Fahren und Elektromobilität sorgen weltweit für Investitionen. Besonders Großkunden wie Bosch und Continental und neuerdings auch der Hersteller von Elektronikbauteilen TDK Epcos sichern volle Auftragsbücher. Zunehmend liefert Xenon nicht mehr nur die eigenen Anlagen, sondern übernimmt Verantwortung für eine gesamte Investition einschließlich der Inbetriebnahme. Geschäftsführer Tobias Reißmann bereitet gerade eine eigene Niederlassung sowie eine Servicepartnerschaft in Mexiko vor. Ende des Jahres soll die erste Anlage für Radarsensoren in das lateinamerikanische Land geliefert werden. Auch das Tochterunternehmen in China entwickle sich gut, dort erfolge gerade die Übergabe an einen chinesischen Geschäftsführer. Um nicht von der Automobiltechnik abhängig zu sein, setzt Xenon auf drei Bereiche: Elektronik, Fotovoltaik und Medizintechnik.

Erst kürzlich stellte Xenon weitere Mitarbeiter ein, die Anzahl ist auf 210 gewachsen. „In diesem Jahr wollen wir die 40-Millionen-Euro-Marke beim Umsatz überschreiten“, kündigt Freitag an. 2013 schloss das Unternehmen mit 21 Millionen Euro ab, im vergangenen Jahr waren es 34 Millionen Euro. Damit hat sich der Umsatz innerhalb von drei Jahren etwa verdoppelt.

Mittlerweile sei es schwierig, die erforderlichen Arbeitskräfte für das weitere Wachstum zu finden, erklärt der Geschäftsführer Freitag. Er arbeitet im Hochschulrat mit, vereinbart mit der TU, der HTW und anderen Einrichtungen Forschungsprojekte, organisiert studentische Exkursionen. Xenon gewinnt so neue Ingenieure. Aber es sucht intensiv Monteure und Servicemitarbeiter. Auch da sind die Ansprüche hoch.

Sieben Lehrlinge hat das Unternehmen derzeit, vier davon haben gerade erst mit der Ausbildung begonnen. Freitag ist sich sicher: Im nächsten Jahr wird die Zahl der Auszubildenden deutlich erhöht. Bei aller Begeisterung für Sensortechnik aller Art bleiben die Mitarbeiter bodenständig und sportlich. So verfügt der Neubau über eine Fahrradgarage mit 60 Plätzen, inklusive Duschen und Umkleideräumen, denn um nach Coschütz-Gittersee zu gelangen, sind einige Anstiege erforderlich.

