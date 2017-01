Automechaniker führt Hitliste an Im Landkreis Görlitz haben sich voriges 39 junge Menschen für den Ausbildungsberuf entschieden. Das ist jeder siebte im Handwerk.

Ein Bild von 2014: Damals war Norman Hoffmann im Autohaus Klische ein Auszubildender zum Kfz-Mechatroniker. © Nikolai Schmidt

Wer sich im Landkreis für einen Handwerksberuf entscheidet, wird am häufigsten Kfz-Mechatroniker. 39 junge Menschen entschieden sich im vergangenen Jahr für diesen Beruf und begannen eine Lehre in einem Autohaus im Landkreis Görlitz. Das ist jeder siebte, der sich für eine Karriere im Handwerk entschied. 52 junge Frauen und 209 junge Männer unterschrieben insgesamt einen Lehrvertrag in einem Handwerksbetrieb.

Nach den Automechanikern folgen auf der Hitliste der Berufe die Elektroniker mit 22 Lehrverträgen, die Tischler mit 21, die Friseure mit 16 und die Bäcker mit 15 Lehrlingen. Mit 261 Verträgen blieb die Zahl der jungen Leute im Landkreis Görlitz konstant, die eine Handwerkslehre aufnahmen. Im Jahr 2015 zählte die Handwerkskammer Dresden 259 Lehrverträge. „Das ist eine erfreuliche Bilanz“, sagt Andreas Brzezinski, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Dresden. „Den jungen Menschen eröffnen sich mit einer Ausbildung im Handwerk vielfältige Chancen für ihr Berufsleben.“ Im vierten Jahr in Folge ist die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge im Kammerbezirk gestiegen. Dazu zählen die Kreise Görlitz, Meißen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sowie die Landeshauptstadt Dresden. (SZ)

