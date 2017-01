Automatischer Brandmelder nur für Flüchtlinge Die Asyl-Unterkunft in Bohnitzsch wird wieder Studentenwohnheim. Allerdings mit weniger Sicherheit.

Wie teuer darf Brandschutztechnik für dieses Meißner Studentenwohnheim sein? Darüber ist jetzt eine Diskussion entbrannt.

Unter den Feuerwehrleuten gärt es. Den Anlass liefert der teure Rückbau der früheren Erstaufnahme für Flüchtlinge im Meißner Stadtteil Bohnitzsch. Im Sommer 2015 war das dortige Studentenwohnheim mit Ausländern belegt worden. Die Studenten erhielten teilweise Wohnungen der Meißner Wohnungsgesellschaft Seeg. Quasi im Tausch gegen das Wohnheim mit seinen bis zu 600 Plätzen bekam die Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung zudem ihre ebenfalls als Erstaufnahme genutzte Mehrzweckhalle zurück.

Schnell entwickelte sich Bohnitzsch zu einer Art Vorzeigeunterkunft. Als sich die Grenzen in Europa jedoch für Flüchtlinge schlossen, war auch für diese Groß-Unterkunft bald kein Bedarf mehr. Nach lediglich rund einem Jahr Laufzeit ging Bohnitzsch als Erstaufnahme aus dem Betrieb. Nun verwandelt sich der DDR-Neubaublock zurück in ein Studentenwohnheim.

Ein Punkt allerdings erzeugt unter den Feuerwehrleuten Unruhe: Nach Plänen des zuständigen Sächsischen Immobilien- und Baumanagement soll auch die rund 65 000 Euro teure Automatische Brandmeldeanlage entfernt werden. Das wirft Fragen auf. Weshalb wird für die Studenten ein geringerer Sicherheitsaufwand betrieben? Was passiert mit der Automatischen Brandmeldeanlage? Wird sie verschrottet?

Andere Baurichtlinie

Sprecherin Andrea Krieger vom Sächsischen Immobilien- und Baumanagement (SIB) bestätigt gegenüber der SZ die Demontage der erst kürzlich eingebauten Brandschutztechnik. Ihre Behörde kümmert sich um den Immobilienbesitz des Freistaates und dementsprechend auch um das alte und neue Wohnheim.

Dem SIB zufolge fiel Bohnitzsch als Erstaufnahmen für Flüchtlinge im Gegensatz zu einem Studentenwohnheim unter die Baurichtlinie für sogenannten Beherbergungsstätten. Diese gehe von Gästen aus, die sich nur kurzzeitig im Haus aufhalten und so mit den örtlichen Gegebenheiten nicht vertraut sind. Deshalb waren die bis dahin üblichen Handtaster in den Treppenhäusern durch eine neue automatische Brandmeldeanlage zu ersetzen.

Wohnungen für Studenten müssen laut SIB solchen hohen Ansprüchen nicht genügen. Hier seien lediglich Rauchmelder vorgeschrieben, die auch in Zukunft vorhanden sein würden. „Im Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fiel die Entscheidung für die Demontage“, heißt es wörtlich aus dem Immobilienmanagement. Rauchmelder unterliegen keiner Wartungs- und Prüfpflicht. Die Automatische Brandmeldeanlage arbeite hingegen mit sensiblen Meldern. Das bringt laut SIB hohe Folgekosten von 150 000 Euro in den nächsten 20 Jahren mit sich. Eine anderweitige Verwendung der Anlage werde derzeit geprüft. Der Ausbau koste 8 000 Euro.

Dass ein hoher Bedarf für Brandschutz in dem Studentenwohnheim da ist, zeigen die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Meißen. „Wenn viele Leute auf engerem Raum versammelt sind, passiert halt häufiger etwas“, sagt Wehrleiter Frank Fischer. Seine Kameraden seien immer wieder zu Einsätzen in das Studentenwohnheim gerufen worden.

Nur selten im Heim

In der Praxis dürfte die Vertrautheit der Bewohner der studentischen Bewohner mit ihrem Heim womöglich kaum höher ausfallen als bei Asylbewerbern. Während sich die Ausländer zumeist 24 Stunden pro Tag in ihren Unterkünften aufhalten, ist das bei Studenten aufgrund der Vorlesungen nicht der Fall. Hinzu kommt, dass sich die Studiengänge an der Fachhochschule der Sächsischen Verwaltung stets in einen praktischen und theoretischen Teil gliedern. Die Praxis wird vor Ort in der Behörde absolviert, bei welcher der jeweilige Student angestellt ist. Lediglich für den mehrwöchigen Theorieteil wechseln die Studierenden vorübergehend nach Meißen. Auch dadurch entsteht eine vergleichsweise hohe Fluktuation.

