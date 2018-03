Automatensprengung gescheitert Seit Monaten sind Zweigstellen der Sparkasse im Visier von Kriminellen. Diesmal hatten es zwei maskierte Täter auf die Filiale Bernsdorf abgesehen.

© Symbolbild: dpa

Bernsdorf. Erneut haben Kriminelle versucht, einen Geldautomaten der Sparkasse zu sprengen. Diesmal hatten es die Täter auf die Zweigstelle in Bernsdorf (Landkreis Bautzen) abgesehen. Die Tat ereignete sich am Sonnabend gegen 4 Uhr morgens. Nach Angaben der Polizei wollten zwei maskierte Männer ein Gas-Luft-Gemisch in den Automaten einleiten. Das misslang jedoch. Bei der Zündung kam es zu einer Verpuffung. Die Täter flohen ohne Beute.

Erst vor einer Woche hatte es einen ähnlichen Vorfall in Oderwitz (Landkreis Görlitz) gegeben. Dort hatten zwei Männer versucht, den Automaten der Sparkasse aufzuhebeln. Die Bundespolizei erwischte sie jedoch auf frischer Tat. Im Auto der beiden fanden die Beamten Einbruchswerkzeuge, eine Schreckschusswaffe und auch Utensilien zum Sprengen von Geldautomaten. Das Kommissariat für Bandenkriminalität der Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen.

Keine Chance, Täter zu stellen

Auch zum Vorfall in Bernsdorf ermittelt die Kripo. Allerdings hatte die Polizei hier nach eigenen Angaben keine Chance, die Täter zu stellen. Man sei erst 20 Minuten nach dem Vorfall durch ein privates Sicherheitsunternehmen informiert worden.

Geldautomaten der Sparkasse sind bereits seit mehreren Monaten im Visier von Kriminellen. So wurde Mitte Dezember 2017 ein Automat in Lohsa in die Luft gejagt. Im Oktober sprengten Unbekannten einen Geldautomaten in Mücka, im Dezember 2016 wurde ein Automat in Bischofswerda aufgesprengt.

In Bernsdorf sicherten Kriminaltechniker am Sonnabend Spuren. Außerdem hofft die Polizei Zeugen. Gesucht werden vor allem Hinweise auf verdächtige Personen und auf ein mögliches Fluchtfahrzeug.

Zeugenhinweise bitte an das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz, 03581 468-100

