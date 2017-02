Automatensprengern droht Ärger Mit Pyrotechnik ergaunerten sich zwei Jungen Kaugummis. Jetzt wird auch gegen einen 13-Jährigen ermittelt.

Ein alter Weihnachtsbaum thront auf dem Kaugummiautomaten auf der Langenberger Straße in Zeithain. Der wurde vergangene Woche aufgesprengt. © Sebastian Schultz

20 Cent für einen kunterbunten Flummi – das Angebot auf der Langenberger Straße in Zeithain kann sich der SZ-Fotograf nicht entgehen lassen und steckt die goldene Münze in den zerkratzten Schlitz. Er dreht wie vorgeschrieben nach rechts. Bis es nicht mehr geht. Dann nach links. Doch es rutscht kein Flummi aus dem roten Automaten. Das Geld ist futsch. Auf einen weiteren Versuch lässt sich der Fotograf lieber nicht ein. Und so konnten auch die als Karibische Früchte angepriesenen Kaugummis für 20 Cent, die Reißverschluss-Armbänder für 1 Euro oder die Sticky Hands – eine Art Gummi-Spielzeug für je 50 Cent – nicht getestet werden.

Ob der Kaugummiautomat vor der alten Post überhaupt noch funktioniert, kann auch das Unternehmen Axel Heiligenstaedt aus Falkensee, das den Automaten betreibt, derzeit nicht sagen. Nach der Explosion vergangene Woche soll das Gerät aber auf jeden Fall repariert und nicht abgebaut werden, erklärte eine Mitarbeiterin. Das Geschäft mit den Kaugummiautomaten scheint zu laufen. Gleich zwei davon stehen auf der Langenberger Straße. Immer auf Privatgrundstücken, sagt Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Die Kommune habe dafür keine Verträge laufen und hat deshalb auch keine Zahlen zum Vandalismus parat. Das Unternehmen Heiligenstaedt aber hat schwer damit zu kämpfen. „Leider sind die Beschädigungen mit Silvesterknallern reichlich geworden“, so die Frau am Telefon.

Für den jüngsten Fall sorgten am 6.Februar zwei Jugendliche im Alter von 13 und 16 Jahren, die den Automaten an der alten Post mit Pyrotechnik aufsprengten und den Inhalt – eine Vielzahl von Strawberry Shake Bubble Gums – stehlen wollten. Allerdings wurden sie dabei von einem Anwohner erwischt und der Polizei übergeben. Die ermittelt nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz sowie Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Der Schaden wird auf 1 500 Euro geschätzt.

Erst im vergangenen November zerstörten laut Polizei zwei 16 und 18 Jahre alte Jugendliche einen Kaugummiautomaten auf der Zeithainer Straße in Röderau. Und auch sachsenweit tauchen ähnliche Fälle immer wieder in den Polizeiberichten auf. Auffällig ist, dass die Täter meist Jugendliche sind. Die können aber trotzdem belangt werden, sagt Rechtsanwalt Danny Graßhoff von der Riesaer Kanzlei BSKP. – Denn zwar gelten Kinder unter 14 Jahren als schuldunfähig und werden die Ermittlungsverfahren gegen so junge Täter in der Regel eingestellt. Es könnten sich dennoch zivilrechtliche Ersatzansprüche ergeben – gegen das Kind oder die Eltern als Aufsichtspflichtige, so Danny Graßhoff. „Anzunehmen ist, dass ein 13-jähriges Kind einsehen kann, dass es nicht erlaubt ist, fremde Sachen zu beschädigen. Eine zivilrechtliche Haftung dürfte sich daher ergeben“, sagt er mit Blick auf den aktuellen Fall in Zeithain. Auf den 16-jährigen Komplizen sei darüber hinaus das Jugendstrafrecht anwendbar. „Wahrscheinlich ist eine Ermahnung oder die Ableistung einer geringen Anzahl von Stunden gemeinnütziger Arbeit.“

Bei Erwachsenen hat der Einsatz von Pyrotechnik in Automaten da schon ernstere Folgen: Das ist ein Verbrechen und wird mit einer Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bedroht, so Danny Graßhoff. Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz können zudem mit Geldstrafen oder in schweren Fällen mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren geahndet werden.

