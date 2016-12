Bilder des Jahres 2016 Automatenbomber treiben ihr Unwesen 16 Mal haben Unbekannte zugeschlagen. Mehrfach wurden Personen am Tatort beobachtet. Nicht überall waren sie erfolgreich.

Tatort: Mockritz © Archiv/Dietmar Thomas

Gerade zu Beginn des Jahres häufte sich das Bild gesprengter Zigarettenautomaten im Altkreis Döbeln. Zwischen Januar und Mai waren unbekannte „Sprengmeister“ unterwegs – insgesamt 14 Mal. Ein Fahrkartenautomat am Waldheimer Bahnhof sowie die beiden stationären Blitzer an der Bundesstraße 169 in Neudorf wurden ebenfalls mit Hilfe von Pyrotechnik oder Gas so schwer beschädigt, dass ein wirtschaftlicher Totalschaden zu beklagen war. Sowohl die Blitzer als auch der Fahrkartenautomat wurden instand gesetzt.

Die Serie nahm am 11. Januar in Dobernitz bei Leisnig ihren Anfang. Dort sahen Zeugen noch zwei Personen vom Tatort wegrennen, hieß es in diesem Zusammenhang vonseiten der Polizei. Einen Tag später wurden gleich drei Automaten mutwillig zerstört: Um 2.20 Uhr waren die Täter in Döbeln aktiv und um 4.55 Uhr in Roßwein an der Kirchstraße. An diesen beiden Orten war ein dunkler Audi gesichtet worden. Das Auto war, wie sich schnell herausstellte, kurz zuvor gestohlen worden. Zwei Monate später war ein dunkler Audi 80 gefunden worden. Ob es sich dabei um den Fluchtwagen handelt, verrät die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Zum dritten Mal schlugen der oder die Täter dann um 23.30 Uhr auf dem Leisniger Markt zu.

Während die Täter bei 13 gesprengten Zigarettenautomaten Geld sowie Schachteln erbeuteten, gingen sie in Kleinpelsen leer aus. Dieser Behälter wurde jedoch durch die Detonation aus seiner Verankerung gerissen und stark deformiert. Ebenso robust war der Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn in Waldheim.

Die Diebe schlugen stets in den späten Abend- oder Nachtstunden zu. Der Gesamtschaden dürfte sich DA-Recherchen zufolge auf etwa Hunderttausend Euro belaufen. Nach bisherigen Erkenntnissen sind an keinem der 16 Tatorte Personen verletzt worden.

