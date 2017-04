Automaten-Knacker in Meißen Zurzeit kein Geldabheben am Elbecenter möglich. Kripo untersucht den Tatort.

Den Geldautomaten am Elbecenter an der Niederauer Straße in Meißen wollten Kriminelle knacken. Das ist vermutlich in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag passiert. Am heutigen Donnerstagmorgen untersuchten Polizisten das Gerät und sicherten Spuren. An das Geld sollen die Ganoven jedoch nicht gekommen sein, erzählt man sich im Elbecenter. Der Geldautomat sei angebohrt worden und man habe wohl auch eine Sprengung versucht, sei aber nicht zum Zuge gekommen. Profis seien wohl nicht am Werke gewesen, darauf deuteten liegengelassene Zigarettenkippen gleich neben dem Tatort hin.

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 5 weiter 81-Jährige bei Sturz schwer verletzt Radebeul. Mittwochnacht ist eine Radfahrerin bei einem Sturz auf der Kötitzer Straße schwer verletzt worden.Die 81 Jahre alte Seniorin war in Richtung Coswig unterwegs und wollte in Höhe des Kreisverkehrs Cossebauder Straße von der Fahrbahn auf den Radweg wechseln. Dabei kam sie zu Fall und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Einbrecher in der Volkshochschule Radebeul. In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in die Volkshochschule an der Sidonienstraße in Radebeul ein. Innerhalb des Gebäudes drückten sie die Tür eines Seminarraums auf und stahlen aus diesem einen Laptop samt Beamer. Der Wert des Diebesgutes beträgt rund 1.100 Euro. Golf fährt auf Polo auf Riesa. Ein VW Polo (Fahrerin 37) und ein VW Golf (Fahrerin 21) waren auf der Pausitzer Straße unterwegs, als der Polo verkehrsbedingt halten musste. Die Fahrerin des nachfolgenden Golfs bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An den beiden Autos entstand ein Schaden von insgesamt rund 5.000 Euro. Radfahrer stoßen zusammen Großenhain. Ein 19-Jähriger war auf dem Radweg der Carl-Maria-von-Weber-Allee unterwegs, als er in Höhe der Bushaltestelle Lessingplatz mit einer entgegenkommenden Fahrradfahrerin (74) zusammenstieß. Beide blieben unverletzt. Am Rad der Seniorin entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen zu Unfall gesucht Stölpchen. Im Verlauf des Mittwochs beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug einen blauen Nissan, der auf einem Firmenparkplatz an der Dorfstraße stand. Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite des Nissans in Mitleidenschaft gezogen. Nun sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Schadensverursacher machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Großenhain oder unter (0351) 483 22 33 an die Dresdner Polizei.

Wie schwer das Gerät durch den Überfall beschädigt wurde, ist noch unklar. (SZ)

zur Startseite