Automaten heimgesucht

Zwei Verletzte

Wilsdruff. Am Abend des 27. Dezembers befuhr ein 79-Jähriger mit einem Skoda Octavia im Wilsdruffer Ortsteil Herzogswalde die Hauptstraße (B 173) aus Richtung Dresden in Richtung Freiberg. Dabei kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem VW-Transporter (Fahrer 40). Der Skodafahrer hatte schwere Verletzungen erlitten und kam in ein Krankenhaus. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf rund 35.000 Euro. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die B 173 bis gegen 19.40 Uhr gesperrt werden.