Automaten gesprengt

Dieseldieb flüchtet

Ottendorf-Okrilla. Zu Diebstählen in der Neujahrsnacht ermittelt die Polizei in Ottendorf-Okrilla. So hatten Unbekannte einen Container am Bergener Ring aufgebrochen und einen einachsigen Anhänger sowie ein leeres 1 000-Liter-Fass samt Spanngurten im Wert von rund 2 200 Euro mitgenommen. Auf einem Firmengelände an der Schutterwälder Straße waren derweil gleich zwei Mal Dieseldiebe aktiv. Sie brachen einen Lkw auf und stahlen eine Tankkarte. Damit zapften sie insgesamt rund 1 700 Liter Kraftstoff aus einer firmeneigenen Tankstelle ab. Den Schaden bezifferte der Unternehmer mit insgesamt etwa 4 600 Euro. Als er am späten Montagabend auf seinem Firmengelände nach dem Rechten sah, erspähte er einen Mann, der nun mit der gestohlenen Tankkarte versuchte, einen Jeep Cherokee mit Diesel zu befüllen. Nachdem er entdeckt worden war, flüchtete der Dieb mit dem Wagen mit Freitaler Kennzeichen. Auto und Halterin des Fahrzeugs wurden inzwischen ermittelt.