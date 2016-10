Automat gesprengt, zwei Verdächtige gefasst Automaten wurden am Sonntagabend Opfer von Polenböllern. Die Polizei stellte in Röderau-Bobersen zwei Tatverdächtige.

Röderau-Bobersen. Für einen Zigarettenautomaten reichte offenbar die Sprengkraft nicht aus – aber für einen Kaugummiautomaten: Polizisten konnten nach einem Zeugenhinweis zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren am Sonntagabend an der Zeithainer Straße stellen. Sie stehen im dringenden Tatverdacht, einen Kaugummiautomaten mit sogenannten Polenböllern aufgesprengt zu haben. Weiterhin fanden die Beamten in unmittelbarer Nähe einen beschädigten Zigarettenautomaten. In dessen Ausgabeschacht steckte noch ein derartiges, in Deutschland nicht zugelassenes pyrotechnisches Erzeugnis. Nun droht den Jugendlichen Ärger. In den vergangenen Monaten hatte vor allem im Raum Döbeln eine Serie von aufgesprengten Zigarettenautomaten für Aufsehen gesorgt. (szo)

