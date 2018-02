Automat beschädigt Unbekannte versuchen vergeblich, einen Getränkeautomaten zu öffnen.

Riesa. Unbekannte wollten in der Nacht zum Sonnabend einen Getränkeautomaten am Eingang eines Imbisses am Alexander-Puschkin-Platz aufhebeln. Dies gelang ihnen aber nicht. Sie verursachten jedoch einen Sachschaden von etwa 500 Euro. Zudem machten sich die Täter am Rolltor des Geschäfts zu schaffen und beschädigten dieses ebenfalls.

