Autoliv wieder im Angebot Noch nicht einmal ein Jahr lang war der ehemalige Betrieb Flüchtlingsunterkunft. Der Freistaat will für das ehemalige Firmengelände 1,5 Millionen Euro.

Rund 18 000 Quadratmeter groß ist das ehemaligen Firmengelände von Autoliv an der Eichbergstraße. Der Freistaat will mindestens 1,5 Millionen Euro dafür. © Dietmar Thomas

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle im Herbst 2015 hatte das Land Sachsen das ehemalige Werk von Autoliv gekauft, um dort eine Erstaufnahmeeinrichtung einzurichten. Schon im Juli vergangenen Jahres war sie mangels Flüchtlingen wieder geschlossen worden. Jetzt will der Freistaat die Immobilie wieder loswerden.

Die Verwaltung des Objektes hat der neu gegründete Staatsbetrieb Zentrales Flächenmanagement Sachsen übernommen. Derzeit werden die Halle noch vorübergehend als Lagerraum genutzt, antwortete Abteilungsleiter Dieter W. Ruf auf eine Anfrage des DA. Weil die Immobilie für den Freistaat entbehrlich geworden ist, wurde sie jetzt zum Verkauf ausgeschrieben. Für das rund 18 000 Quadratmeter große Gelände mit fünf Gebäuden und 80 Pkw-Stellplätzen will der Staatsbetrieb mindestens 1,5 Millionen Euro haben. Man sei mit mehreren Interessenten in Verhandlung, so Ruf.

Der Autozulieferer Autoliv hatte Ende 2014 sein Döbelner Werk geschlossen. 20 Jahre lang waren in dem Betrieb Sicherheitsgurte, Gurtstraffer und Höhenversteller hergestellt worden. In die ehemalige Produktionshalle schliefen ein Jahr später zeitweise mehr als 300 Asylbewerber auf Pritschen. Für die doppelte Zahl war die Einrichtung ausgelegt.

zur Startseite