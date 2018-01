Autoknacker wurden bei der Tat gestört

Opel-Fahrer war angetrunken unterwegs Görlitz. Umgerechnet 1,02 Promille – das war das Ergebnis eines Alkoholtests, den Polizisten am Dienstagabend bei einem 24-jährigen Opel-Fahrers in Görlitz unternommen haben. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann auf der Rauschwalder Straße. Da der Mann gegen die 0,5-Promille-Grenze verstoßen hatte, untersagten ihm die Beamten die Weiterfahrt und teilten den Verstoß der Bußgeldstelle mit. Auf den Betroffenen werden für die Ordnungswidrigkeit mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zukommen.

Unbekannte zerstören Schaufensterscheibe Zittau. Unbekannte haben am Dienstagabend an der Christian-Keimann-Straße die Schaufensterscheibe eines Büros zerstört – offenbar mit einem Stein. Es entstand 500 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen.

Enkeltrickbetrüger bissen sich die Zähne aus Weißwasser. In Weißwasser und umliegenden Gemeinden haben Betrüger am Montag und am Dienstag vergeblich versucht, sich mit Trickbetrügen beträchtliche Geldbeträge bei betagten Bürgern zu verschaffen. So forderten sie beispielsweise als „Enkel“ telefonisch bis zu 15000 Euro von den „Großeltern“. In den acht polizeibekannten Fällen waren die Täter erfolglos, weil sich die Kontaktierten richtig verhielten. Sie übergaben keine Geldbeträge und informierten die Polizei.

Verkehrsunsicheren Sattelauflieger aus dem Verkehr gezogen Nieder Seifersdorf. Die Autobahnpolizei Bautzen hat am Dienstagmittag auf der A4 bei Nieder Seifersdorf einem aus Russland kommenden Möbeltransport die Weiterfahrt untersagt. Die Bremsen des Aufliegers brachten nur noch rund 30 Prozent ihrer erforderlichen Leistung. Ursache dafür war, dass alle Bremsscheiben des Aufliegers aufgrund schlechter Wartung und übermäßigem Verschleiß ein- oder sogar durchgerissen und somit quasi wirkungslos waren. Dem 48-jährigen Fahrer untersagten die Beamten die Weiterreise, bis der Auflieger repariert wurde. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit dem Fall befassen. Auf den Fernfahrer und auch den Halter des Sattelzuges werden entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen zukommen, verbunden mit Bußgeld.

Autoknacker wurden bei der Tat gestört Zittau. In der Nacht zum Mittwoch haben Diebe vergeblich versucht, einen 3er-BMW zu stehlen. Der sieben Jahre alte Wagen stand an der Hainstraße. Als Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland am frühen Morgen durch die Straßen streiften, bemerkten sie, dass die Fenster des Fahrzeugs geöffnet waren. Zudem war das Fahrertürschloss beschädigt. Die Unbekannten wurden offenbar gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Eine sofortige Fahndung im unmittelbaren Nahbereich erbrachte keine Hinweise auf mögliche Tatverdächtige. Auch die Bundespolizei suchte nach den Tätern. Kriminaltechniker sicherten Spuren, deren Auswertung noch andauert. Es entstand 2.000 Euro Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Diebe stehlen Ladekabel Görlitz. Unbekannte haben am Dienstag in Görlitz ein Hybridauto außer Gefecht gesetzt. Als der 2er BMW an der Dresdener Straße an einer Ladestation hing und elektrische Energie aufnahm, rissen die Täter das Ladekabel gewaltsam aus der Front des Wagens. Vermutlich waren sie auf das Metall aus. Zurück blieben nur der Stecker und ein Lackkratzer. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Schaden betrug etwa 500 Euro.

Einbrecher hatten leichtes Spiel Schöpstal. In Kunnersdorf sind Unbekannte zwischen Montag und Dienstagabend auf einem Grundstück an der Straße Am Dunsteg in einen unverschlossenen Schuppen gelangt. Aus diesem stahlen sie ein 26 Zoll großes Mountainbike der Marke Radon. Das schwarz-weiß lackierte Rad war etwa 300 Euro Wert. Da dem Eigentümer die Rahmennummer des Bike oder andere Individualmerkmale leider nicht bekannt war, wird es schwierig werden, es wiederzufinden. Die Kriminalpolizei ermittelt.