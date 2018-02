Autoknacker unterwegs Die Täter sind am Wochenende in mehrere Autos im Landkreis Meißen eingebrochen. Nicht nur Bargeld zählte zum Diebesgut.

Coswig/Radeburg. Mehrere Autos im Landkreis gerieten am Wochenende ins Visier von Dieben. In Coswig knackten die Täter in der Nacht zu Sonntag einen VW Passat auf der Lößnitzstraße, teilt ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden am Montag mit. Zunächst versuchten sie, dass Auto zu stehlen. Jedoch ohne Erfolg. Da sich der Wagen nicht starten ließ, stahlen die Diebe eine Brieftasche aus dem Handschuhfach und verschwanden.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag schlugen Autoknacker auf einem Parkplatz an der Straße Am Meißner Berg in Radeburg zu. An einem Mercedes Sprinter und einem Dacia Dokker wollten sie jeweils gewaltsam die Schlösser öffnen. Dies gelang nur bei dem Dacia. Aus dem Auto stahlen die Täter unter anderem zwei Laptops und Baumaschinen. Zum Wert des Diebesgutes und zum Sachschaden liegen keine Angaben vor. (SZ)

