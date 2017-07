Autoknacker stehlen Audi In Bad Muskau haben in der Nacht zu Montag Unbekannte zugeschlagen und das Fahrzeug gestohlen. Jetzt ermittelt die Soko Kfz.

Symbolbild © dpa

Bad Muskau. In Bad Muskau haben in der Nacht zu Montag Unbekannte zugeschlagen und einen Audi A 3 gestohlen. Das auf einem Grundstück an der Bahnhofstraße abgestellte und sieben Jahre alte Fahrzeug war auf das Kennzeichen GR VA 81 zugelassen.

Im Fahrzeug befanden sich zudem eine komplette Surfausrüstung im Wert von etwa 3.000 Euro sowie persönliche Dokumente. Der Eigentümer bezifferte den Schaden hinsichtlich des Fahrzeuges mit etwa 10.000 Euro. Nach dem Auto wird international gefahndet. Die Soko Kfz ermittelt. (szo)

