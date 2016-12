Autoknacker geschnappt

Autoeinbrecher gestellt Wilsdruff. Am Dienstagnachmittag ist ein junger Mann bei einem Einbruch in einen VW am Sachsdorfer Weg gestellt worden. Hinzugerufene Polizisten nahmen den 23-Jährigen vorläufig fest. Der Mann war durch Zeugen beobachtet worden, als er sich an dem Wagen zu schaffen machte. Der Täter hatte zuvor die Beifahrerscheibe eingeschlagen und das Fahrzeug geöffnet. Anschließend baute er die Batterie aus und riss Teile der Lautsprecher aus der Mittelkonsole. Gegen den aus Serbien stammenden Mann wird nun wegen des besonders schweren Diebstahls ermittelt.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht Freital. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der am Samstagnachmittag zwischen 13.50 und 14.20 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße An der Spinnerei passierte. Dabei wurde ein silbergrauer VW Golf stark beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug war gegen den VW gefahren und hatte großflächige Beschädigungen auf der Beifahrerseite verursacht. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nehmen die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351 4832233 oder das Polizeirevier Dippoldiswalde entgegen.