Autoklau war Missverständnis

Falscher Diebstahl-Alarm Kamenz. Helle Aufregung herrschte am Dienstagmorgen bei einem 73-jährigen Kamenzer. Er vermisste seinen Mercedes - stand das Auto doch nicht dort, wo er es am Montagabend abgestellt hatte. Eine Streife machte sich auf den Weg in die Elsteraue, doch noch auf der Anfahrt zum vermeintlichen Tatort gab der Senior Entwarnung. Seine Frau hatte das Auto ohne sein Wissen umgeparkt.

Bei Rot geradelt Kamenz. Am Montagabend ist Fahrradfahrer auf der Hans-Grade-Straße in Kamenz mit einem Auto zusammengestoßen. Offenbar war der 30-Jährige trotz roter Ampel in die Kreuzung an der Macherstraße geradelt. Bei der Kollision mit dem Opel verletzte sich der Mann leicht. An dem Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 2 000 Euro.

Spielautomat geknackt Bautzen. Diebe sind in der Nacht zu Montag in ein Lokal an der Muskauer Straße in Bautzen eingebrochen. Dort hatten sie es auf das Bargeld in einem Spielautomaten abgesehen. Ein geringer dreistelliger Geldbetrag verschwand, außerdem entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2 000 Euro.

Angetrunken unterwegs Uhyst. Angetrunken ist ein Mann am Montagvormittag mit einem BMW auf der A 4 unterwegs gewesen. An der Anschlussstelle Uhyst geriet der 44-Jährige in eine Polizeikontrolle. In der Atemluft des Fahrers stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von umgerechnet 0,7 Promille. Da der Mann gegen die 0,5-Promille-Grenze verstoßen hatte, erstatteten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige und untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Auf ihn werden mindestens 500 Euro Bußgeld und ein Monat Fahrverbot zukommen.

Gestohlenes Auto sichergestellt Bautzen. Eine Streife der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen hat am Montagabend auf der A 4 bei Bautzen einen Kleintransporter sichergestellt. Bei einer Kontrolle war den Beamten aufgefallen, dass die polnische Polizei nach dem Opel Vivaro fahndete. Der 23-jährige Fahrer durfte seine Reise nach einer Vernehmung auf andere Weise fortsetzen.

Bürotechnik gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Montag sind Diebe in ein Bürogebäude am Postplatz in Bautzen eingedrungen. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen unter anderem Bürotechnik, Digitalkameras und Mobiltelefone. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Ein Kriminaltechniker sicherte Spuren.

Straßen verunreinigt Bischofswerda. Ein defekter Multicar hat am Montagnachmittag in Bischofswerda eine Ölspur verursacht. Die Spur verlief auf der Bautzener Straße über die Schulstraße, Clara-Zetkin-Straße, Bischofstraße, Neustädter Straße und endete bei einer Firma in Putzkau. Eine Spezialfirma reinigte die Fahrbahn, die Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.