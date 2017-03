Autoklau verhindert

Unter Drogen gefahren Bautzen. Trotz Drogenkonsum ist am Donnerstag eine 29-Jährige durch Bautzen gefahren. Dabei wurde sie am Nachmittag in der Otto-Nagel-Straße von der Polizei erwischt worden. Ein Wischtest verriet den Konsum von Amphetaminen. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Sollte sich der Verdacht nach der Analyse bestätigen, werden mindestens 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg auf die Frau zukommen. Das ist nicht alles: Ein Amtsarzt kann überprüfen, ob sie aufgrund des Drogenkonsums überhaupt geeignet ist, ein Kraftfahrzeug zu führen. Das könnte sogar einen dauerhaften Fahrerlaubnisentzug zur Folge haben.

Drei Transporter aufgebrochen Bautzen. Auf einem Firmengelände in der Baschützer Straße sind in der Nacht zu Freitag drei Transporter aufgebrochen worden. Die Täter stahlen diverse Werkzeuge und Maschinen im Gesamtwert von 8.000 Euro. An den drei VW-Transportern entstand Schaden in Höhe von 1.200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Škoda ausgeschlachtet Königsbrück. Ungebetene Monteure haben sich in Königsbrück an einem Škoda Octavia zu schaffen gemacht. Unbemerkt von Anwohnern drangen sie in der Nacht zu Donnerstag in den in der Großenhainer Straße stehenden Wagen ein und bauten das Kombigerät zur Steuerung des Radios, der Klimaanlage und des Navigationsgerätes aus. Auch die Xenonscheinwerfer verschwanden aus der Fahrzeugfront. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit insgesamt 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, nach den Bauteilen wird gefahndet.

Granate gefunden Ralbitz-Rosenthal. Bei Arbeiten auf einem Feld zwischen Rosenthal und Laske hat Donnerstagnachmittag ein Landwirt eine Granate entdeckt. Sie lag in einem Graben. Der Mann handelte vollkommen richtig: Er rührte das Geschoss nicht an und informierte umgehend die Polizei. Die Weltkriegshinterlassenschaft wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst geborgen und wird fachmännisch entsorgt.

Polizei kontrolliert auf Schleichweg Ohorn. Auf der Röderstraße in Ohorn hat am Donnerstagvormittag die Polizei den Verkehr kontrolliert. Die Straße ist für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen gesperrt und wird derzeit wegen einer Baustelle gern als Schleichweg genutzt. Die Beamten stoppten binnen zweier Stunden neun Laster. Damit noch nicht genug, in sieben Fällen waren die Fahrer nicht angeschnallt. Bei der Kontrolle der digitalen Fahrtenschreiber stellten die Verkehrspolizisten Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. Auf die Fahrer kommen nun Bußgeldverfahren zu.