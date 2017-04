Autoklau und Alkohol

Zwei Mazda gestohlen Bautzen. In der Nacht zu Freitag stahlen Diebe in Bautzen zwei Mazda 6. Ein schwarzes Auto war auf das Kennzeichen BZ RC 312 zugelassen und parkte an der Gustav-Hertz-Straße. Ein dunkelblauer Wagen stand an der Johannes-R.-Becher-Straße. Die Limousine war auf BZ TH 912 zugelassen. Den Zeitwert der beiden sechs und sieben Jahre alten Mazda bezifferten die Eigentümer in Summe mir rund 17000 Euro. Nach den Autos wird international gefahndet.

Unfall auf der A 4 Ottendorf. Ein in den Niederlanden zugelassener Audi ist am Donnerstagmorgen auf der Autobahn zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz einen vorausfahrenden Lkw geprallt. Der 22-jährige Fahrer verlor danach die Kontrolle über das Auto, das nach rechts von der Fahrbahn abkam. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden betrug etwa 11000 Euro. Ein Abschleppdienst nahm den Audi an den Haken.

Unfallzeugen gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, bei dem am Dienstagmittag auf der sogenannten Vogelkreuzung in Bautzen. Ein Opel Insignia fuhr an der Kreuzung Lauengraben und Äußere Lauenstraße bei grüner Ampel in der Linksabbiegerspur in Richtung Oppach an, wendete aber plötzlich im Kreuzungsbereich. Ein nachfolgender Motorrad-Fahrer bremste scharf, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, und stürzte bei dem Manöver. Der 45-jährige Biker blieb unverletzt. Der 23-jährige Fahrer des Opel Insignia kümmerte sich erst nicht um den Vorfall und fuhr in Richtung Kornmarkt davon, kam jedoch wenig später zur Unfallstelle zurück. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zum Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit einer Unfallflucht. Gesucht werden Zeugen, die das Wendemanöver des Opel Insignia und den Sturz des Motorrades gesehen haben. Hinweise an das Autobahnpolizeirevier Bautzen, Telefon 03591 367-0

Backofen brannte Schwepnitz. Am Donnerstagvormittag musste die Feuerwehr von Schwepnitz ausrücken: An der Freien Schule war der Versuch missglückt, selbst Brot zu backen. Die Überdachung fing Feuer, als der selbst gebaut Backofen angeheizt wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand Schaden von rund 500 Euro. Ein Kriminaltechniker war vor Ort im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.