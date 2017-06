Autoinvestor kann Flugplatz kaufen Für die chinesische Investition in Rothenburg hat es diesen Mittwochabend im Kreistag große Unterstützung gegeben.

Der Flugplatz in Rothenburg. © Gehrlicher AG

Für die Ansiedlung des chinesischen Autobauers Delon Automotive GmbH ist der Landkreis Görlitz bereit, in letzter Konsequenz den Flugplatz Rothenburg aufzugeben. Der Kreistag stimmte am Mittwochabend einstimmig – bei nur wenigen Enthaltungen – den Plänen zu, die Flächen des Flugplatzes an die Chinesen zu verkaufen. Der Zweckverband des Flugplatzes hatte den Plänen schon am Montag zugestimmt.

Die Chinesen planen in Rothenburg ein Werk für die Herstellung von Elektroautos zu errichten. In der ersten Ausbaustufe sollen voraussichtlich 1000 Arbeitsplätze entstehen. Nach der vollständigen Inbetriebnahme des Werkes rechnet der Landkreis Görlitz mit rund 350000 Elektrofahrzeugen pro Jahr, die in Rothenburg vom Fließband rollen. Der Flächenverkauf umfasst 365 Hektar. Sofort verfügbar ist die 162,5 Hektar große Flugbetriebsfläche mit der Start- und Landebahn.

Die Delon Automotive GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des Autozulieferers Bejing WKW Automotive Parts aus Peking. Doch noch laufen die Verhandlungen ihrem Vorhaben in Rothenburg.

