Autohaus statt Porschewerk Wer in Sachsen eine Lehrstelle sucht, hat es so leicht wie nie. Aber oft folgt erst der Online-Test.

Zwei neue Auszubildende: Nele Häußler aus Sachsen und Mohamed Abdirashid-Dahir aus Somalia lernen im Leipziger Autohaus Schneider. © Sebastian Willnow

Bei der Sparkasse hat sich Nele Häußler beworben und bei den beiden großen Autofabriken in ihrer Heimatstadt Leipzig. Aber dort wollen viele in die Lehre. Nele Häußler hat zwar die Fachoberschule abgeschlossen, mit zwölf Schuljahren, aber für die Tests bei BMW und Porsche reichte ihr Wissen oder Können nicht. „Man kriegt keine Ergebnisse“, sagt die 19-Jährige. Sie weiß also bis heute nicht, wie knapp sie im Auswahlverfahren der Fabriken unterlegen ist. Aber im Autohaus Schneider im Leipziger Norden, einem Ford-Händler mit rund 50 Beschäftigten und einem Hund, da kam Nele Häußler gut an. Mathe-, Physik- und Deutschfragen musste sie auch dort beantworten, bevor sie ihre Unterschrift unter den Ausbildungsvertrag setzen durfte. Seit September lernt sie Automobilkauffrau – und hat schon ihren ersten Gebrauchtwagen verkauft.

Geschäftsführerin Nancy Schneider ließ die Lehrlinge früher in den ersten Jahren noch gar nicht ans Verkaufen. Doch die Chefin hat gemerkt, dass die jungen Mitarbeiter „mehr gefordert werden“ wollen. Wer gute Lehrlinge bekommen wolle, müsse ihnen etwas bieten: „Porsche und BMW ziehen uns in technischen Berufen Bewerber weg“, sagt Nancy Schneider. Nun müsse sie auch ihre Ansprüche an die Bewerber „etwas herunterfahren“.

Geschenkt gibt es Ausbildungsplätze in Sachsen aber auch heute nicht, betont Klaus-Peter Hansen. Der Chef der sächsischen Arbeitsagenturen weiß, dass „Wunsch und Wirklichkeit“ bei Jugendlichen und Lehrherren nicht immer zusammenpassen. Die Bewerber müssten noch immer „etwas können und etwas wollen“.

Mehr Schulabgänger in Sachsen

Nele Häußler hat etwa 20 Bewerbungen geschrieben. In den 90er-Jahren schrieb mancher 300 Stück, erinnert sich Behördenchef Hansen. „Es war ein gutes Jahr“, sagt er deshalb über die Ausbildungszahlen der jüngsten Saison. Sächsische Betriebe meldeten den Ämtern 115 Lehrstellen mehr als im vorigen Jahr. Zugleich kamen fast 400 jugendliche Interessenten mehr als im vorigen Jahr, denn es gab zu Hansens Freude „wieder mehr Schulabgänger in Sachsen“.

Innerhalb Sachsens zeigen sich allerdings große Unterschiede. In der Stadt Dresden haben die Betriebe ihr Angebot in diesem Jahr zurückgefahren. Auch im Nachbarkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gab es einen leichten Rückgang, in Mittelsachsen sogar sieben Prozent weniger. Der Kreis Meißen dagegen meldete neun Prozent mehr Lehrstellen, und auch in der Oberlausitz gab es einen deutlichen Zuwachs. Im Kreis Bautzen ging allerdings die Zahl der Bewerber zurück. Insgesamt wurden bis Ende September 11 225 Lehrverträge bei den sächsischen Industrie- und Handelskammern (IHK) registriert, 5 394 bei den Handwerkskammern. Damit sind 719 Lehrverträge mehr zustande gekommen als vor einem Jahr. Die Betriebe suchen laut Hansen „händeringend gute Fachkräfte“ und setzen auf Ausbildung.

So bekam auch Mohamed Abdirashid-Dahir seine Chance. Der 21-Jährige stammt aus Somalia und ist seit drei Jahren in Deutschland. In der Autowerkstatt reicht er dem Besucher freundlich das Handgelenk zur Begrüßung – die Hand selbst ist etwas schmutzig von der Arbeit. Hansen fragt ihn gleich, woher er denn schon so gut deutsch könne. Er habe „Gas gegeben“, viel gelernt und Freunde um Hilfe gebeten, sagt der Lehrling. Das hat auch die Chefin beeindruckt. Sie berichtet, dass „der Mohamed“ erst als Praktikant in den Betrieb kam, aber „fantastische“ Fortschritte mit der Sprache machte. In der Berufsschule gab es allerdings schon die „erste Leistungskontrolle“, sagt der Somalier. Deutsche Grammatik. „Das war ein bisschen kompliziert, aber irgendwie kriege ich das hin.“

Facebook-Likes für Mohamed

Chefin Schneider sagt, sie habe „mit dem Team“ vorher darüber gesprochen, dass ein Flüchtling in den Betrieb komme. Solche Gespräche seien wichtig. Vorbehalte hätten sich „komplett in Luft aufgelöst“. Weil ihr Unternehmen viel über Facebook informiert, habe es dort „die meisten Likes und Glückwünsche für unseren Mohamed“ gegeben.

In Sachsen nahmen dieses Jahr laut Arbeitsagentur 176 Flüchtlinge eine Ausbildung auf. Das waren mehr als doppelt so viele wie voriges Jahr. Allerdings wurden laut Hansen 444 von den Beratern als ausbildungsreif eingeschätzt, und das seien höchstens 15 Prozent aller Flüchtlinge aus der Altersgruppe, die für eine Lehre infrage kämen. Leipzigs Handwerkskammerpräsident Claus Gröhn hätte gerne eine Sonderregelung, die Flüchtlingen leichteren Zugang zur Arbeit verschafft. Sie müssten erst mal in Arbeit kommen, findet der Dachdecker, „sonst haben sie zu viel Kraft abends“.

Insgesamt 660 Jugendliche in Sachsen gelten noch als unvermittelt, rechnerisch reichen die 1 644 freien Ausbildungsplätze für sie. Jeder bekomme ein Angebot, versichert Hansen. Gröhn wünscht sich, dass mehr Jugendliche sich für Ausbildung statt Studium interessieren. Die Schulen müssten besser informieren, und das Land Sachsen müsse für preiswerte Busfahrscheine für Lehrlinge sorgen. Studenten seien mit Semesterticket im Vorteil. In den nächsten Monaten müssen die Arbeitsagenturen und Kammern sich viel um Ausbildungsabbrecher kümmern, weiß Leipzigs IHK-Präsident Kristian Kirpal. Fast jeder Fünfte bricht erfahrungsgemäß in der Probezeit ab, oder der Betrieb will sich von ihm trennen. Doch dann gebe es neue Lehrstellenangebote – ebenso wie für Studienabbrecher. Auf die hofft mancher Lehrbetrieb.

zur Startseite