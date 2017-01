Autohaus startet Karriere-Cup In Dippoldiswalde geht es am Montag um Geschwindigkeit – und Berufswahl.

© Karl-Ludwig Oberthür

Spaß und Information zugleich gibt es am Montag, dem 16. Januar, beim Volkswagen Karriere-Cup im Autohaus Liliensiek, wie Sandra Meißner vom Autohaus informierte. Von 14 bis 18 Uhr können sich interessierte Schüler über die Ausbildungsmöglichkeiten im Autohaus informieren und gleichzeitig auf einer XXL-Carrera-Rennbahn Modellautos um die Runden flitzen lassen. Wer dabei in Dippoldiswalde gut abschneidet, kann sich einen Startplatz für das große Finale sichern. Das findet im Rahmen der Messe Karrierestart am 22. Januar in Dresden statt.

Ein modernes Autohaus bietet verschiedene Berufsrichtungen an. Liliensiek bildet sowohl auf der technischen Strecke aus. Hier ist der Kfz-Mechatroniker ein bekannter Ausbildungsberuf. Aber auch im kaufmännischen Bereich werden Lehrstellen angeboten für Automobilkaufleute oder Fachkräfte für Lagerlogistik. Wer auf der Suche ist und noch nicht weiß, welches seine Berufsrichtung werden soll, hat hier die Möglichkeit zur Information. (SZ/fh)

Karrierecup im Autohaus Liliensiek in Dippoldiswalde am Montag, 16. Januar, 14 bis 18 Uhr.

