Autohaus Raffe halbiert sein Team Das Weigsdorf-Köblitzer Unternehmen ist jetzt kein VW-Fachbetrieb mehr. Leute wurden entlassen – aber auch ein neuer Partner gefunden.

Ist die Batterie des Q7 noch in Ordnung? Mechaniker Lars Wagner (l.) und Geschäftsführer Steffen Woschnik testen es gemeinsam. Während beim Autohaus Raffe bisher Volkswagen und Audis im Mittelpunkt standen, kümmert es sich jetzt als Bosch Car Service-Betrieb um Fahrzeuge aller Marken. © Robert Michalk

Entschieden tritt Steffen Woschnik Gerüchten entgegen, die es seit einiger Zeit in Cunewalde und Umgebung gibt. „Nein, wir schließen nicht“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter vom Autohaus Raffe in Weigsdorf-Köblitz. Am Angebot ändere sich nichts. Im Gegenteil, es werde breiter, beziehe sich künftig nicht mehr hauptsächlich auf VW und Audi, sondern auf alle Automarken, betont er.

Dass das Unternehmen ins Gerede kam, liegt wohl hauptsächlich daran, dass einige Mitarbeiter entlassen wurden und einige von selbst gingen. Das Team ist nicht mal mehr halb so groß wie noch vor Kurzem. Statt 24 Beschäftigte hat das Autohaus, das sich an der B 96 in Richtung Oppach befindet, jetzt nur noch elf. Grund dafür ist, dass es umstrukturiert wird. Den viele Jahre bestehenden Servicevertrag für VW und Audi hat es zurückgegeben. „Die Anforderungen, die Volkswagen stellt, die Standards, die verlangt werden, sind für kleinere Betriebe kaum noch zu stemmen“, begründet Steffen Woschnik. Zum Beispiel würden immer wieder neue Werkzeuge, Messplätze und andere Ausrüstungen gefordert, die sehr teuer seien.

Logos werden ausgetauscht

Deshalb hat sich das Autohaus entschieden, die enge Verbindung zu VW zu kappen. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist es stattdessen ein Betrieb vom Bosch Car Service. Die Logos, die unter anderem am Dach des Geschäftsgebäudes und auf den Arbeitssachen der Mitarbeiter prangen, werden dieser Tage ausgetauscht.

Für die Kunden ändere sich durch den Wechsel kaum etwas, sagt Steffen Woschnik. „Sie können Autos aller Marken zu uns bringen. Wir machen alle Reparaturen und führen auch Inspektionen nach Herstellervorgaben aus.“ An der Qualität der Arbeit gebe es keine Abstriche, versichert der 49-Jährige. Schließlich sei auch die Partnerschaft mit der Robert Bosch GmbH mit festgelegten Standards verbunden. Die technische Ausstattung der Werkstatt werde nicht reduziert. Im Gegenteil. „Wir rüsten auf, schaffen jetzt unter anderem zwei hochwertige Bosch-Diagnose-Geräte an“, berichtet Steffen Woschnik, der das Unternehmen seit 2007 führt.

Garantie- und Kulanz-Leistungen für Volkswagen und Audis sind allerdings ab sofort nicht mehr möglich. „Dafür muss man zu einem VW-Fachbetrieb gehen“, sagt der Geschäftsführer. Das betrifft auch die Umrüstung von Fahrzeugen, die vom Abgasskandal betroffen sind. Da der Autohersteller zwischen Weihnachten und Silvester zahlreiche Fahrzeugbesitzer angeschrieben hat, klingeln derzeit ständig die Telefone im Autohaus Raffe. Geduldig erklären die Frauen an der Rezeption den Anrufern ein ums andere Mal, dass sie keinen Termin für die Umrüstung vereinbaren können, und verweisen die Betroffenen an die Unternehmen in der Umgebung, die diese Arbeiten ausführen. – Wie viele Kunden das Autohaus Raffe durch die Umstrukturierung verliert – dazu wagt Steffen Woschnik gegenwärtig keine Prognose. „Mitte des Jahres werden wir wissen, wo die Reise hingeht“, sagt er und hofft, dass viele ihm und seinem Team die Treue halten. Froh ist er darüber, dass keiner der Mitarbeiter, denen gekündigt wurde, oder die das Unternehmen von sich aus verlassen haben, weil sie weiterhin bei einem VW-Betrieb arbeiten wollen, auf der Straße steht. „Alle haben was Neues gefunden“, berichtet ihr ehemaliger Chef.

Einlagerung von Reifen und Co.

Das Autohaus Raffe hat eine über 75-jährige Tradition. Zu DDR-Zeiten war es ein Trabant-Betrieb. Der Neubau an der B 96 wurde vor reichlich 20 Jahren bezogen. Zum Angebot gehören neben Inspektionen und Reparaturen unter anderem auch komplette Unfall-Abwicklungen, die Einlagerung von Reifen und Rädern, die Vermittlung von Kfz-Versicherungen und Finanzierungen, Leih- und Mietwagenservice und vieles mehr. Außerdem können Kunden in dem Flachbau mit der großen Fensterfront auch Autos kaufen – EU-Neuwagen fast aller Marken sowie Gebrauchtwagen.

