Autohaus macht sich schick Ford hat Forderungen, deshalb lässt Unternehmer Bernd Budi an der Görlitzer Straße umbauen.

Bauarbeiten im Autohaus Arndt: Inhaber Bernd Budi ist jetzt auch Bauherr. Noch bis Anfang Sommer wird im Haus gearbeitet. Für die Kundschaft ändert das aber gar nichts. © nikolaischmidt.de

Wenn es besonders hoch hergeht, kommt auch noch die Zeitung und guckt zu. „Jetzt sieht es wirklich schlimm aus“, sagt Bernd Budi. Der Inhaber des Autohauses Arndt an der Görlitzer Straße schaut auf Gerüste, Gipskartonplatten und mitten drin die Kundschaft. „In einer Woche wird es hier schon ganz anders aussehen“, sagt Bernd Budi. Im Autohaus wird derzeit kräftig gewerkelt: Die abgehängte Decke ist schon raus, die Träger des Daches sind freigelegt. Auslöser für die derzeitigen Umbauten ist Ford. Der Konzern möchte, dass das Görlitzer Autohaus nach den neuesten Unternehmensmaßstäben ausgestattet wird. Und die heißen vor allem: dunkle Fließen. Die alten sind seit 1993 drin. „Klar, nach dieser langen Zeit muss mal was verändert werden. Das macht man ja zu Hause auch“, schmunzelt Bernd Budi.

Er nutzt die Gelegenheit, nicht nur die 970 Quadratmeter Fußboden aufzuhübschen, sondern auch sonst das Autohaus auf den neuesten architektonischen Stand zu bringen – eben gerade mit der Decke. Die neue wird hell sein, das Autohaus höher erscheinen, die Träger werden dunkel gestrichen. Dazwischen gibt es eine indirekte Beleuchtung. Ende Februar sollen die Arbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sein. Dann kommt der Fußboden dran. „Das wird noch mal ein großes Stück Arbeit“, sagt Bernd Budi. In drei Abschnitten werden die alten Fliesen entfernt, dann neue gelegt. Die Büros der Mitarbeiter werden künftig auf einer Galerie eingerichtet, eine Etage über dem Erdgeschoss.

Für die Kundschaft ändert sich trotz der Bauarbeiten gar nichts, versichert Bernd Budi. Neuwagenkäufer werden vorübergehend im benachbarten Volvo-Autohaus beraten, der Service bleibt wie bisher. Neben Ford hat auch Mazda bei Bernd Budi Veränderungen angemeldet: neue Lampen und neues, weißes Mobiliar. Der Autohausinhaber hat inzwischen geklärt: Lampen, Möbel und Fliesen gelten für Ford und Mazda gleichermaßen. „Es wäre ja nicht gerade sinnvoll, in einem Haus zwei unterschiedliche Fußböden und verschiedene Lampenformen zu haben“, sagt er. Um die 250000 Euro steckt Bernd Budi in die Umgestaltung des Autohauses. Von Ford gibt es immerhin einen kleinen Zuschuss.

Die Filiale in Niesky bleibt von den Ford-Forderungen unberührt. „Da es sich nur um eine Filiale handelt, werden dort andere Maßstäbe angelegt“, erläutert Bernd Budi. Er beschäftigt in Görlitz 48 Mitarbeiter, in Niesky sieben. Mit den Geschäften ist er zufrieden. „Im vergangenen Jahr war die Werkstatt gut ausgelastet“, sagt Bernd Budi. Trotz der laufenden Bauarbeiten bleibt das Autohaus an keinem Tag geschlossen. Die beteiligten Firmen kommen aus der Region, außerdem sind noch Bernd Budis eigene Mitarbeiter mit am umbauen. Im Mai, spätestens Juni sollen alle Arbeiten dann komplett abgeschlossen sein, sagt der Görlitzer Autohaus-Chef. Und er denkt schon an das kommende Jahr. Volvo hat sich gemeldet. Die Filiale nebenan müsste doch auf den neuesten Stand gebracht werden, mit Fliesen, Lampen einer veränderten Fassade. „Dann geht alles wieder von vorne los“, sagt Bernd Budi.

