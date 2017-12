Autohaus fusioniert Das Auto Forum Heidenau zieht nach Dresden. In seinen zehn Jahren in Heidenau ist es von 15 auf 49 Mitarbeiter gewachsen.

Das Auto Forum Heidenau fusioniert mit dem Autohaus Dresden-Reick. © Symbolfoto dpa

Heidenau. Das Auto Forum auf der Zschierener Straße in Heidenau schließt und zieht zum 1. Januar nach Dresden. Grund sei eine Fusion mit dem Autohaus Dresden-Reick. Was mit dem Objekt in Heidenau wird, sei noch offen, teilt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage mit. Das Auto Forum wurde 2006 mit 15 Mitarbeitern gegründet. Heute hat es 49 Beschäftigte. Jährlich werden Kfz-Mechatroniker und Automobil-Kaufleute ausgebildet. 2007 kam der beste deutsche Volkswagen-Lehrling aus dem Heidenauer Unternehmen. (SZ/sab)

