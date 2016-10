Autohaus erhält die Note 1,3 Auto-Bild hat die besten Werkstätten gesucht – Autoservice Leutersdorf gehört dazu.

Das Team vom Renault-Autoservice Leutersdorf freut sich über den Preis von Autobild. © Matthias Weber

Freudig reißen die Mitarbeiter der Autoservice Leutersdorf GmbH die Arme hoch. Und sie sagen Danke an ihre Kunden. Denn durch sie hat das Renault-Autohaus jetzt eine ganz besondere Ehrung erhalten. In der riesigen Autohäuser- und -Werkstätten-Landschaft in Deutschland haben Auto-Bild und die Statista GmbH die besten 1000 Werkstätten gesucht. Welche Automarke, beziehungsweise ob Vertragswerkstatt oder freier Kfz-Betrieb, ist dabei egal gewesen. Deutschlands beste Werkstätten sind vor allem auf Basis einer detaillierten Kundenbefragung ermittelt worden. Ausschlaggebend für die Bewertung waren Kriterien wie Beratung, Service, Preise, die Gesamtzufriedenheit sowie die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kunden, steht auf der Urkunde.

„Ich habe nicht einmal gewusst, dass es so eine Umfrage überhaupt gibt“, sagt Udo Berndt. Der 53-jährige Eibauer ist seit dem 1. Januar 2007 Eigentümer und Betreiber des Renault-Autohauses in der Gemeinde Leutersdorf.

Umso überraschter ist er jetzt gewesen, als die schon eingerahmte Urkunde mit der Post ins Haus kam. „Keiner unserer Kunden hat je eine Andeutung gemacht, dass er an einer Befragung teilgenommen hat“, schildert der Geschäftsführer. Und er freut sich, dass seine Werkstatt nun in der neuesten Autobild unter den 1 000 Besten in Deutschland genannt wird. „Ich habe mal verglichen, und mit unserer Note 1,3 kommen wir sogar auf Rang 47“, sagt er. Der Kfz-Meister ist allerdings auch erstaunt, dass in der näheren Umgebung nur drei bis vier Werkstätten unter den 1 000 Besten sind. Und die haben auch nicht so eine gute Note erreicht, schildert er.

Udo Berndt hat noch vor der Wende im Frühjahr 1989 als Autoschlosser in der Werkstatt an der Hauptstraße in Leutersdorf angefangen und dann 1998 seinen Meister gemacht. Acht Mitarbeiter beschäftigt er inzwischen. Fünf davon arbeiten in der Werkstatt. „Für mich ist eigentlich all die Jahre immer ausschlaggebend gewesen, was ich als Kunde erwarten würde, wenn ich in eine Werkstatt gehe“, erzählt er. Und danach versucht er Autohaus und Werkstatt zu führen. Die Urkunde kommt ja eigentlich von den Kunden. Und deshalb ist sie ihm viel wert. Denn: „Im Alltagsgeschäft zweifelt man schon manchmal und fragt sich, ob man alles richtig macht“, gesteht Udo Berndt.

Dennoch ist er sich sicher, dass bei ihm das Gesamtpaket stimmt. Dazu gehören neben der fachlichen Beratung beim Verkauf und in der Werkstatt auch ein guter Kundendienst und Service. Die Kunden sind froh, wenn sich die Werkstatt nach Unfällen auch um die Versicherungsangelegenheiten kümmert. „Wir haben für Unfallreparaturen sogar eine hydraulische Richtbank“, berichtet Udo Berndt.

„Ich sage immer, wir sind klein, aber fein, und für mich ist alles überschaubar“, erzählt er. Neben der Qualität, die man leistet, müsse für den Kunden auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. Udo Berndt lobt sein Team: „Wir haben kaum Reklamationen.“

Bei Renault ist es üblich, dass bei den Vertragspartnern jährlich Tests gemacht werden. Das können manchmal sogar zwei bis drei sein, schildert der Firmenchef. Da werden verdeckte Fehler in Fahrzeuge eingebaut oder einfach nur nach einer Durchsicht geprüft, ob die Scheibenwaschanlage aufgefüllt ist oder beim Reserverad der Reifenluftdruck stimmt. Seit vielen Jahren hat das Autohaus dabei 100 Prozent erreicht.

„Das sind eigentlich Kleinigkeiten. Aber trotzdem ist es wichtig, weil der Kunde zurecht darauf vertraut, dass er sich auf seine Werkstatt verlassen kann“, sagt er. Auch deswegen halten der Autoservice Leutersdorf GmbH viele Kunden die Treue, die schon längst nicht mehr in der Oberlausitz wohnen. Fünf kommen regelmäßig aus der Schweiz mit ihrem Renault zur Durchsicht.

Am 15. Oktober gibt es bei der Autoservice Leutersdorf GmbH in der Hauptstraße 26 von 9 bis 16 Uhr eine Verkaufsschau mit den drei neuen Renault-Typen.

zur Startseite