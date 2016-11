Autohäuser kaufen Ersatz-Linden Die Bäume an der Bischofswerdaer Straße werden gefällt. Die angrenzenden Autohäuser finanzieren das Ersatzgrün.

Die Linden kommen weg, weil sie den Lack der Autos beschädigen. © Dirk Zschiedrich

Neustadt. Die Problem-Linden an der Bischofswerdaer Straße in Neustadt werden in den kommenden Wochen mit Genehmigung der Stadt Neustadt gefällt. Das Ersatzgrün wird allerdings nicht aus der Kasse der Kommune finanziert. Diese Information ergänzt jetzt Stadtsprecherin Sarina Mann. Nicht die Stadt, sondern die betroffenen Grundstückseigentümer sind dafür zuständig, dass an dem Fußweg in Richtung Berthelsdorf neue Bäume gesetzt werden.

Mehrere Autohäuser an der Bischofswerdaer Straße hatten sich über die Lindenallee beschwert. Die Bäume, die Anfang der Neunzigerjahre gepflanzt wurden, geben klebrigen Honigtau ab, der sich auf den Ausstellungswagen festsetzt. Das Sekret hat bereits für Lackschäden gesorgt. In Absprache mit der Stadtverwaltung wurde deshalb entschieden, dass die Bäume gefällt werden dürfen. Insgesamt 15 Linden werden gerodet. Bis April 2017 sollen an den Stellen neue Bäume gepflanzt werden. Statt Linden sind Spitz-Ahorn-Bäume dafür vorgesehen. (SZ/kat)

