Autohäuser im Visier Das Bautzener Amtsgericht schickt zwei polnische Serieneinbrecher ins Gefängnis. Ihre Masche ist immer die gleiche.

Bei einem Einbruch in Chemnitz wurden Adrian S. (links) und Patryk C. auf frischer Tat festgenommen. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft. © Jens Kaczmarek

Im polnischen Legnica (Liegnitz), kapp 100 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze, weiß es im Grunde jeder: Es lässt sich gutes Geld verdienen, wenn man mitmacht bei den Diebeszügen in Deutschland – dort, wo die Leute reich genug sind und die Versicherungen alle Schäden begleichen. So glaubt man das in Legnica. Und es lässt sich auch ganz offen prahlen mit dem leichten Geldverdienen auf der anderen Seite der Grenze. Jeder, der dabei sein will, der kennt auch jemanden, der ihn reinbringen kann ins Geschäft.

Patryk C. ist gerade 21 geworden, ein bis dato unbescholtener Junge, der es schwer hat im Leben. Den Vater bei einem Arbeitsunfall verloren, die Mutter schwer krank, nur Jobs als Hilfsarbeiter, und nie ist Geld im Haus. Wenn so viele in Legnica mitmachen, sagt er sich irgendwann, warum dann nicht auch er.

Zwischen dem 17. und 19. September 2016 ist er dabei. Zusammen mit seinem Nachbarn, Adrian S., 26. Und höchstwahrscheinlich auch noch zusammen mit anderen. Die Ermittler der Görlitzer Kriminalpolizei sind sich da ziemlich sicher, aber sie können es den anderen nicht beweisen. Und Patryk C. und Adrian S. wollen von Komplizen nichts wissen. Auch davon nicht, wie gut die Diebeszüge nach Deutschland geplant und organisiert sind, dass es eine Arbeitsteilung gibt und jeder seine ganz konkrete Aufgabe hat.

An jenem Septemberwochenende jedenfalls haben sie das VW-Autohaus Elitzsch in Löbau im Visier: Aus den Rückspiegeln von 18 Audis bauen sie die Spiegelgläser aus, an zwölf Fahrzeugen stehlen sie die Radkappen. Darauf haben sie sich spezialisiert: auf Spiegelgläser und Radkappen hochwertiger Fahrzeuge. In der Nacht vom 13. zum 14. Oktober 2016 stehlen sie die Teile bei der Sixt-Autovermietung und bei der Mercedes-Niederlassung in Bautzen, bei Mercedes gleich von 34 Fahrzeugen. In der darauffolgenden Nacht ist das Bautzener BMW-Autohaus dran.

Auf frischer Tat erwischt

Es ist immer die gleiche Masche. Insgesamt neun Autohäuser in Görlitz, Löbau und Bautzen werden innerhalb von nur wenigen Tagen auf diese Weise heimgesucht. Die Spiegelgläser und Radkappen, in einem Fall auch ein Audi-Winterreifensatz auf Alufelgen, finden sich später zum Verkauf auf der polnischen Internetplattform „Allegro“ wieder. Der Verkaufserlös allerdings ist um ein Vielfaches geringer als der in den Autohäusern angerichtete Schaden. Der, so haben es die Ermittler ausgerechnet, beträgt im Durchschnitt zwischen 500 und 550 Euro pro Fahrzeug. Bei Allegro kostet ein Spiegelglas lediglich 25 Euro, eine Radabdeckung 50 Euro.

Die Diebstahlsserie endet am 17. Oktober, 4.16 Uhr, in Chemnitz. Dort werden Patryk C. und Adrian S. zusammen mit zwei Komplizen auf frischer Tat in einem Autohaus gestellt. Schnell erkennen die Ermittler die Parallelen zu den Einbrüchen in der Oberlausitz. An sechs Tatorten lassen sich DNA-Spuren und Fingerabdrücke eindeutig Adrian S. zuordnen, in drei Fällen weisen die Spuren auf Patryk C.

An diesem Dienstag sitzen die beiden jungen Polen auf der Anklagebank im Bautzener Amtsgericht. Beide geben die Taten zu, die ihnen die Ermittler anhand der Spuren nachweisen können. Mehr nicht. Weil sie zudem darauf beharren, immer nur zu zweit gehandelt zu haben, lässt Staatsanwalt Peter Müller auch die Anklage wegen schweren Bandendiebstahls fallen. Allein der angerichtete Sachschaden in den sechs beziehungsweise drei Fällen, die ihnen am Ende zur Last gelegt werden, ist so hoch, dass die beiden Angeklagten ohnehin mit einer langen Haftstrafe rechnen müssen: 36 000 Euro sind es insgesamt.

Urteil soll abschrecken

Dementsprechend fällt das Urteil des Schöffengerichts aus. Adrian S. muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, Patryk C. für ein Jahr und zehn Monate. Ihre Zeit in Untersuchungshaft wird ihnen angerechnet. Strafmildernd wertet das Gericht, dass beide nicht vorbestraft sind. Die Strafe ist ein deutliches Signal des Gerichts: „Wir sprechen da eine ganz klare Sprache und statuieren aus voller Überzeugung ein Exempel“, sagt der Vorsitzende Richter, Dirk Hertle, in seiner Urteilsbegründung. Das Urteil soll der Abschreckung potenzieller Täter aus Polen dienen, die meinen, in Deutschland stehlen zu können.

So sieht das auch der Staatsanwalt, der mit dem Strafmaß zufrieden ist. „Es sind viele Menschen von diesem dreisten Vorgehen betroffen“, sagt er in seinem Plädoyer. Und auch, wenn die Versicherung die Schäden reguliert, ist es am Ende das Geld der Allgemeinheit. Patryk C. hat das Urteil bereits angenommen. „Es tut mir leid. Entschuldigung“, sagt er am Ende auf Deutsch. Seine Mutter, die die Verhandlung im Gerichtssaal teilweise unter Tränen verfolgt hat, nickt. Der Verteidiger von Adrian S. hat sich die Möglichkeit weiterer Rechtsmittel vorbehalten. Auf Richter Hertles Schreibtisch wartet derweil schon der nächste Fall von Grenzkriminalität.

