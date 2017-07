Autogrammstunde mit Europameister Profikicker Maxi Arnold ist aus dem Urlaub zurück und startet bald wieder in die Ligasaison. Doch vorher schaut er noch daheim in Strehla vorbei.

Maxi Arnold bei einer Autogrammstunde in Riesa 2014. Am Freitag ist er in Strehla zu Gast. © SZ-Archiv/Lutz Weidler

Einen frischgebackenen Fußball-Europameister zum Anfassen gibt es am Freitagnachmittag in Strehla: Wie der örtliche Sportverein mitteilt, schaut Maximilian Arnold für eine Autogrammstunde auf dem Sportplatz am Wasserturm vorbei. Der aus Strehla stammende Bundesliga-Profi, der aktuell beim VfL Wolfsburg spielt, hatte vor wenigen Wochen die deutsche U-21-Auswahl als Kapitän zum Europameisterschafts-Titel in Polen geführt.

Bevor demnächst die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison losgeht, macht der 23-jährige Mittelfeldspieler nun noch während seines Urlaubs einen Abstecher in seinen Heimatort. Die Aktion sei schon länger geplant gewesen, sagt Uwe Seidel, Fußball-Abteilungsleiter beim Strehlaer Sportverein. Der Klub war Maximilian Arnolds erste fußballerische Station, hier spielte er in seiner Jugend von 2000 bis 2003.

