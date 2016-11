Autogrammjäger Gabriel und Wladimir Putin Was Sigmar Gabriel in Moskau vom Kreml-Zaren wollte, welche Hauptaufgabe Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat und wo die Große Koalition noch richtig gut funktioniert.

SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel © dpa

Sigmar Gabriel ist Vizekanzler, Wirtschaftsminister, SPD-Chef – und hilfsbereiter Autogrammjäger. Als er vor zwei Jahren bei Russlands Präsident Wladimir Putin in dessen Residenz Nowo-Ogarjowo bei Moskau Gesprächsgast war, ging es nicht nur um große Weltpolitik oder Russland-Sanktionen. Der Gast aus Goslar hatte auch ein eher persönliches Anliegen: Er bat Putin um ein Autogramm. Nun ist Gabriel kein Autogrammjäger in eigener Sache. Er wollte die Unterschrift für die damals 32 Jahre alte Oksana, eine in Sibirien geborene Zahnarzthelferin in der Praxis von Gabriels ostdeutscher Frau Anke. Putin kritzelt „Oksana“ und „Alles Gute“ auf sein Foto, das der in diesem Fall erfolgreiche Gabriel mit nach Hause nahm.

Diese Anekdote findet sich in der ersten Biografie über Leben und Aufstieg des SPD-Chefs wieder, die heute in Berlin vorgestellt wird – von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD). Recherchiert und geschrieben wurde das im dtv-Verlag erschienene Buch („Patron und Provokateur“) von den beiden Hauptstadt-Korrespondenten Christoph Hickmann und Daniel Friedrich Sturm. Die Autogramm-Aktion ist nur ein kleiner Ausschnitt – wie die investigative Nachricht von Gabriels Abiturdurchschnitt: 2,2. Eigentlich geht es um die Frage, ob der Sozi-Anführer auch Kanzler könnte. Angela Merkel jedenfalls, finden die Autoren, hätte nie um ein Autogramm für eine Mitarbeiterin ihres Mannes gebeten, „die Putin halt irgendwie gut findet. Vollkommen absurd.“ Aber Sigmar Gabriel sei halt so: „Immer für (...) irgendeine Aktion gut, mit der er vollkommen aus dem Rahmen fällt.“

Natürlich ist es auch absurd – ja geradezu bösartig – zu behaupten, Hauptaufgabe des Bundesverkehrsministers der CSU sei es, möglichst viele Milliarden nach Bayern zu lenken. Jedenfalls, wenn man nicht der CSU angehört. Denn Horst Seehofer, der Chef der Regionalpartei, hat gerade beim CSU-Parteitag in München in Richtung seines Parteifreundes Alexander Dobrindt unter Jubel der Delegierten verraten: „Den Bundesverkehrsminister zu stellen, macht Sinn. Denn das ist gleichbedeutend mit Überweisungen.“ Aber vielleicht haben die Auswärtigen sich nur verhört.

Schafsköpfe, meinen insgeheim etliche Beobachter, gibt es in Berlin einige. In dieser Frage funktioniert sogar die Große Koalition prächtig: Denn der CSU-Parlamentsgeschäftsführer Max Straubinger und der bayerische SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Burkert laden für die nächste Woche wieder zum „Parlamentarischen Schafkopfturnier“ ein. Dabei handelt es sich selbstverständlich um das beliebte bayerische Kartenspiel. Schirmherrin der Veranstaltung, deren Erlös einem guten Zweck zukommt, ist übrigens Arbeitsministerin Andrea Nahles. Die Startgebühr beträgt 50 Euro. Und: „Auf Wunsch wird eine Spendenquittung ausgestellt.“

Joachim Riecker, der Sprecher von Unions-Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer, stürzte neulich mit dem Fahrrad. Seitdem trägt er seinen rechten Arm in der Schlinge. Grosse-Brömer kommentierte vorige Woche vor Journalisten den Unfall seines Mitarbeiters so: „Bei ihm ist es ein Schulterbruch, für mich ist es die Lage des HSV. Beides ist sehr schmerzhaft.“ Der Unterschied‹: Das eine heilt, der HSV-Schmerz bleibt.

