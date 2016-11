Autogramme für todkranke Kinder Um Geld für ein Kinderhospiz zu sammeln, gibt es beim Nünchritzer Weihnachtsmarkt erstmals eine Auktion.

Ute Simon (l.) und Christine Jentzsch laden zur Bärenherz-Auktion. © Sebastian Schultz

Mit leuchtenden Augen erzählt Christine Jentzsch von ihren kleinen Helden – und rührt damit oft zu Tränen. Denn die 51-Jährige meint mit ihren Helden todkranke Kinder. „Sie wissen, dass sie sterben werden. Aber sie sind stark und herzlich und freuen sich auch über Dinge, die uns banal erscheinen.

Dadurch sieht man die Welt mit ganz anderen Augen – das lässt mich nicht mehr los“, so die Riesaerin. Seit vier Jahren ist sie deshalb ehrenamtlich für das einzige sächsische stationäre Kinderhospiz Bärenherz in Markkleeberg tätig. Und weil sich das zum Großteil aus Spenden finanziert, will sie gern noch einen Weihnachtswunschzettel für die Einrichtung abarbeiten – mithilfe der Bäckerei Simon.

Simons haben das Bärenherz-Engagement vor etwa einem Jahr kennengelernt und haben seitdem schon etwa 1 000 Euro über Spendendosen in ihren Geschäften gesammelt, erzählt Ute Simon. „Damit hatte keiner gerechnet. Aber es ist eine greifbare Sache, es geht um unsere Kinder und deren Eltern und Geschwister“, sagt sie. Zum Gröbaer Lichterfest sollen deshalb wieder Spendenbüchsen aufgestellt und auf dem Nünchritzer Weihnachtsmarkt zwei Auktionen veranstaltet werden. Am Sonnabend, 3. Dezember, wird vor der Nünchritzer Zweigstelle ein Bärenherz-Pavillon mit Glücksrad aufgebaut. Ab 17 Uhr kommen dort ein Dynamo-Trikot mit den Autogrammen des aktuellen Kaders genauso unter den Hammer wie signierte CDs von Helene Fischer, den Puhdys und den Rocklegenden. Am Sonntag, 4. Dezember, werden in der Wackerhalle zudem signierte Puhdys- und Helene-Fischer-Artikel sowie ein Basecap von Bob-Vize-Weltmeister Nico Walther versteigert.

Der gesamte Erlös geht noch vor Weihnachten ans Kinderhospiz, versprechen Ute Simon und Christine Jentzsch. Ganz konkret sollen damit Gymnastikmatten gekauft werden.

Advent in Nünchritz

26. Kultur- und Weihnachtsmarkt Nünchritz – Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 4. Dezember.

Freitag, 19 Uhr: Weihnachtsprogramm und Tanz in der Wacker-Halle.

Sonnabend am Rathaus: 10 Uhr Eröffnung, Bastelstraße, 15 Uhr Weihnachtssingen mit Sangesfreunden. Oberschule: 13 Uhr Café. Markt: ab 10 Uhr Markt, Schausteller und Streichelzoo, 17 Uhr Posaunenchor, Auktion Bärenherz, 19 Uhr Bläserquartett.

Sonntag am Dorfplatz: ab 15 Uhr Ausstellung, 15.30 Uhr Streichorchester. Wackerhalle: 14 Uhr Café, Auktion Bärenherz, 15 Uhr Schauturnen.

