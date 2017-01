Autofahrten durchs Elbtal Riesa leidet unter der Distanz bis nach Dresden und die NPD nutzt einen Stadtratsbeschluss. Ein geschmackloser Rückblick.

Wer kennt sie nicht, diese wunderschönen Autofahrten durch das Elbtal? Langsames Tempo, herrliche Aussicht und ganz viel Natur. Was für eine angenehme Strecke, liebe Leserinnen und Leser. Sie wissen sicherlich, wovon die Rede ist: Ich schwärme von den Autofahrten von Riesa nach Dresden und zurück. Bis Meißen ist es echt langweilig, eindeutig zu viele Tempo-100-Zonen. Doch dann wird es traumhaft. Ein stetiger Geschwindigkeitswechsel von 70 auf 100 und dann wieder auf 70 Kilometer pro Stunde. Zur Abwechslung gibt es dann ab und an noch Ortschaften mit Tempo 50, für die Unterhaltung sorgen zwei nette Blitzer. Herrlich.

Na, ja. Der kürzlich erschienene Landesentwicklungsbericht sieht das etwas anders, deutlich negativer. Er bilanziert, dass es in Sachsen kein anderes sogenanntes Mittelzentrum gibt, von dem aus man mit dem Pkw länger ins nächstgelegene Oberzentrum braucht. Von Meißen oder Großenhain benötigen Autofahrer jeweils eine reichliche halbe Stunde nach Dresden, von Radebeul aus sind es gut 20 Minuten. Die Riesaer dagegen müssen mit einer Fahrtzeit von einer Stunde planen.

Was für eine Verschwendung. 60 Minuten, in denen Sie Ihr Leben bereichern könnten, liebe Leserinnen und Leser. Die Zeit würde beispielsweise locker für zwei Folgen der englischen Comedyserie „Mr. Bean“ reichen. Rowan Atkinson unterwegs auf minimalistischer Witze-Tournee. Wenige Worte, viel Mimik, reichlich Spaß. Und Freude können wir in unseren verbitterten Zeiten gut gebrauchen. Alternativ könnten Sie in diesen 60 Minuten auch ein Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft sehen, es läuft aktuell die WM, zwar nur im Internet, falls der Stream funktioniert, aber es geht ja ohnehin nur um die Theorie.

Wenn Sie sich trotzdem für einen Tagesausflug nach Dresden entscheiden, versuchen Sie es beim nächsten Mal einfach mit einer alternativen Rückreisestrecke. Fahren Sie statt direkt zurück nach Riesa erst nach Leipzig. Dorthin ist es zwar mehr als doppelt so weit, circa 120 Kilometer trennen die sächsische Landeshauptstadt von der hippen Szenestadt Leipzig. Die Fahrtzeit ist aber kaum länger als die nach Riesa. Eine Stunde und 15 Minuten brauchen Sie von Dresden bis nach Leipzig. Nach dem Shoppen in Dresden ist vor dem Shoppen in Leipzig. Zurück nach Riesa dauert es dann noch ebenfalls eine Stunde. Sie werden die Veränderung kaum merken, bis auf das wunderschöne Elbtal – das werden Sie auf der Autobahn schmerzlich vermissen.

Bitter ist für die meisten Stadträte wohl auch eine Veranstaltung, die erst ihr eigener Beschluss im November des vergangenen Jahres möglich gemacht hat: Die NPD wird ihren feierlichen Jahresauftakt in der Stadthalle Stern abhalten. Die Partei nutzt damit die Freigabe ausgewählter städtischer Gebäude für politische Veranstaltungen, die die Stadtratsfraktionen kurz vor dem Jahreswechsel in seltener Einigkeit beschlossen.

Die Satzung war einst eingeführt worden, um Veranstaltungen der rechtsextremen NPD in städtischen Gebäuden zu verhindern. Nun wurde sie gelockert, da sich zuletzt auch andere politische Veranstalter durch die Satzung eingeschränkt sahen. Jetzt trifft Riesa die volle Härte der Demokratie: entweder alle oder gar keiner. Der Stadtrat entschied sich für die erste Variante, die NPD nutzt die neue Möglichkeit gern. Bereits nach dem Entschluss kündigte NPD-Stadtrat und Ex-Landtagsabgeordnete Jürgen Gansel an: „Wir werden davon gerne Gebrauch machen.“

Gesagt, getan. Aber ganz ehrlich: Sparen wir uns den Wirbel um diese Veranstaltung, liebe Leserinnen und Leser. Wer nicht mit dieser Entwicklung gerechnet hat, unterschätzt nicht nur den Intellekt der NPD-Führung, sondern auch deren Provokationspotenzial. Lassen wir uns nicht von diesem Leckerli locken, fallen wir nicht auf diesen Test herein. Ich bin jedoch ein schlechtes Vorbild, mit diesem Kommentar bin ich bereits auf die Provokation angesprungen. Ihnen rate ich, sich stattdessen ins Auto zu setzen und eine wunderschöne Fahrt durchs Elbtal zu erleben. Oder Sie entscheiden sich doch für zwei Folgen „Mr. Bean“.

Diese Woche kann wohl kaum geschmackloser werden.

