Autofahrerschreck B115 Sperrungen auf der Bundesstraße sind ein Problem. Jetzt gibt es noch eine neue Baustelle. Und wieder leiden Andere mit.

Es sind schlechte Zeiten für Autofahrer. Es wird wohl kaum einen geben, der in den vergangenen Monaten kein Gesperrt-, Sackgassen- oder Umleitungsschild gesehen hat. Und in dieser Woche sind die Belastungen noch einmal größer. Nicht nur, dass die Ortsdurchfahrt von Rietschen noch immer gesperrt ist und nicht wie geplant am Freitag freigegeben wurde. Jetzt ist die B115 auch noch bis zum Ortsausgang von Niesky an der Spitzkehre gesperrt. Im Auftrag des Landkreises wird auf etwa acht Kilometern die Fahrbahndeckschicht erneuert, nachdem die alte schon Anfang August abgefräst wurde, damals noch bei laufendem Verkehr.

Immerhin: Die Baumaßnahme ist kurz. Am Sonnabend begannen die Bauarbeiter auf dem ersten Abschnitt und waren gestern bereits beim dritten und letzten. Für Autofahrer macht es das aber nicht einfacher, im Gegenteil. Jeden Tag war ein anderer Abschnitt der Bundesstraße gesperrt. Wo von wann bis wann frei ist, kann niemand mehr überblicken. Die gute Nachricht: Die Durststrecke ist fast geschafft. Gerlind Walter, Sprecherin des Landratsamts Görlitz, hat gestern noch einmal ganz aktuell beim Bauamt nachgefragt: „Ab Freitag ist alles wieder frei. Der ganze Weg von Niesky bis nach Weißwasser.“

Wie aber nun die letzten drei Tage fahren? Vorneweg: Ohne erhöhten Zeit- und Spritverlust geht es nicht. Die Strecke über Horka, Uhsmannsdorf, Hähnichen, Quolsdorf und Daubitz dauert etwa eine halbe Stunde – von Niesky nach Rietschen fährt man sonst nur halb so lange. Westlich der gesperrten Bundesstraße geht es über Horscha, Petershain und Zedlig, was ebenfalls gut eine halbe Stunde und mehr als 21 Kilometer dauert. Dass wegen des Baus der Magistrale derzeit auch etliche Bahnübergänge gesperrt sind, erschwert die Sache zusätzlich.

Viel schlimmer sind aber Ortsfremde dran. Die große offizielle Umleitung in Richtung Cottbus ist gut ausgeschildert, aber was machen die, die ausgerechnet am Dienstag nach Trebus wollten? Oder am Montag nach Stannewisch? Umleitungsschilder sucht man vergebens. Was folgt, sind Testfahrten durch den Wald bei Niesky, zum Teil auf für Kraftfahrzeuge gesperrten Wegen – „irgendwo muss man ja wieder herauskommen.“

Solche Erfahrungen haben auch die Rietschener in den vergangenen Monaten zuhauf gemacht. Umleitungen nerven nämlich nicht nur Autofahrer, auch Anwohner von Alternativrouten. Die Sanierung der B115 in Rietschen seit Anfang Juni ließ Autofahrer sämtliche alternative Straßen im Ort ausprobieren – und das sind nicht sehr viele. Zum Beispiel den Inselweg, der normalerweise nur für Anlieger freigegeben ist. Jetzt dürfen ihn alle Fahrzeuge als Einbahnstraße in Richtung Bäcker nutzen. Und Ortskundige tun das auch. Alle drei, vier Minuten fährt ein Auto durch die sonst so ruhige Straße, am Nachmittag zum Feierabendverkehr noch deutlich mehr. „Und jeder Zweite hält an, um zu fragen, wie er jetzt weiterfahren soll“, sagt Reinhard Schmidt, ein Anwohner am Inselweg. Ja, der Verkehr habe enorm zugenommen, die Straße nehme an den Rändern schon Schaden, er könne wegen Steinen an seiner Hecke keinen Rasenmäher mehr benutzen, aber was solle man machen? „Schöne neue Straßen wollen wir ja alle haben. Dann müssen sie aber auch gebaut werden.“ Wenn alle miteinander reden würden, ginge es ja. „Aber leider gibt es auch Uneinsichtige.“ Reinhard Schmidt erinnert sich an einen großen Lkw, der am Inselweg fast an der schmalen Brücke hängengeblieben wäre. „Und fragen Sie mal die Leute ganz vorn, wo’s richtig eng wird, wenn sich zwei Autos begegnen. Dort müssen Sie sich mal die Zäune anschauen.“ Eigentlich sollten sich auf der engen Straße keine Fahrzeuge treffen, darum die Einbahnstraße. Aber die Wirklichkeit sieht eben anders aus.

Mit der harten Realität kämpft auch Wilfried Mallmann vom gleichnamigen Center in Rietschen, der mit Fahrrädern und Gartentechnik sowie deren Reparatur sein Geld verdient. „Von auswärts kommt ja kein Mensch mehr zu uns“, sagt der Chef. Selbst wenn er vorher am Telefon den Weg erkläre, würden die Leute nur abwinken. Zu kompliziert. „Dieses Jahr ist ein fetter Schlag ins Kontor.“ Das könne auch ein gutes Restjahr nicht mehr ändern. „Die Gartensaison ist durch, da kommt nichts mehr.“ Er berichtet von Dramen an der Baustelle, die er täglich durch seine Schaufenster beobachtet hat: völlig ratlose Autofahrer, die den Weg zum Erlichthof nicht finden, wütende Lkw-Fahrer, die sich an der – eigentlich gut gemeinten, aber nur für Pkw passenden – Abkürzung schräg über den Platz vorm Kino festfahren und für lange Staus sorgen. Ihn ärgert auch die schlechte Information über den Bauablauf. „Wenn man alles genauer wüsste, hätte man in der Zeit ja auch selbst Urlaub machen können.“Auf ein Wort

