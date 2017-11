Autofahrers Ärgernis Die B 96 zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz ist in einem schlechten Zustand. Das wird noch eine Weile so bleiben.

Günter Kunz steht an der B 96 zwischen Oderwitz und Mittelherwigsdorf. Der schlechte Zustand der viel befahrenen Straße an dieser Stelle ärgert ihn – wie auch viele andere Kraftfahrer. © matthias weber

Günter Kunz steht am kleinen Rastplatz an der Bundesstraße 96, etwa auf halber Strecke zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz. Den Platz, noch mehr jedoch die vorbeiführende Bundesstraße kennt der Oderwitzer sehr gut. Schließlich ist er fast täglich auf der Straße zwischen Oderwitz und Zittau unterwegs. „Meine Enkel wohnen in Zittau, deshalb fahre ich oft über die B 96 dorthin und wieder nach Hause.“ Und bei jeder Fahrt ärgert er sich von Neuem über den schlechten Zustand der Straße vor und nach der Kurve auf der Landberg-Höhe. „Ich kenne keine andere Bundesstraße, die in so einem schlechten Zustand ist wie die B 96 an dieser Stelle“, schimpft der Oderwitzer. Selbst unter Busfahrern habe sich das schon herumgesprochen: „Als ich kürzlich mit einer Sonderfahrt hier unterwegs war, sagte der Busfahrer, dass nun das schlechteste Straßenstück im gesamten Landkreis Görlitz kommt“, erzählt Günter Kunz.

Was den Oderwitzer so in Rage bringt, sind Instandhaltungsarbeiten, die hier vor etwa eineinhalb Jahren an der B 96 ausgeführt wurden. „Im Frühjahr 2016 wurden quer zur Fahrbahn und über die gesamte Fahrbahnbreite bis zu drei Zentimeter hohe Hucken aus Split und Bindemittel aufgebracht. Insgesamt etwa 40 in jeder Richtung vor und nach der Landberg-Kurve“, so Kunz. Nun ist der Oderwitzer kein Mann, der seinen Ärger in sich hineinfrisst. Vielmehr macht er diesen öffentlich und hat sich über den Zustand der Straße beschwert – beim sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr, beim lokalen CDU-Landtagsabgeordneten, in den Medien. Um seinen Ärger zu verdeutlichen, hat Kunz in seinen Schreiben an die zuständigen Stellen auf die Folgen hingewiesen, die seinem Pkw Toyota durch den schlechten Zustand der B 96 entstehen. „Durch das Fahren über die Wülste gibt es vorzeitigen Verschleiß der Radaufhängungen sowie der Stoßdämpfer“, sagt Kunz. Er sei im zurückliegenden Jahr etwa 180-mal nach Zittau und zurückgefahren. „Das sind 14 000 Schläge auf Radaufhängung und Stoßdämpfer“, hat er an die Behörden geschrieben. Und: „Ich bin nicht gewillt, die Kosten für den dadurch entstandenen Verschleiß zu tragen.“ Der Oderwitzer hat für den Straßenzustand kein Verständnis, und er weiß, dass viele andere Autofahrer das genauso sehen. „Die Straße ist stellenweise so schlecht wie zu DDR-Zeiten. Die Hucken müssen schnellstens weggefräst werden.“ Aus seiner Sicht wurde bei der Instandsetzung offensichtlich Geld auf Kosten der Bürger gespart, so Kunz.

Dass es auch anders geht, zeigt sich in der Kurve am Landberg. „Dort wurde die Straße ordentlich gemacht“, sagt Günter Kunz. „Warum geht das denn nicht auf den anderen Abschnitten?“, fragt er. Weil dieser Abschnitt der B 96 sowieso grundhaft ausgebaut werden soll, lautet die Antwort des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Die Baumaßnahme „B 96 Ausbau nördlich Zittau, 2. Bauabschnitt zwischen Mittelherwigsdorf und Oderwitz“ befinde sich derzeit in der Planfeststellung, informiert Lasuv-Sprecherin Nicole Wernicke. „Nach einer Überarbeitung werden die Planungen nun nochmals ausgelegt“, sagt sie. Neben Ergänzungen bei Entwässerungsanlagen und Begrünung wurde bei der Überarbeitung unter anderem die Radwegquerung in Oderwitz um rund 70 Meter verschoben, um Anwohnern entgegenzukommen, so Nicole Wernicke. Wie lange jedoch die weiteren Planungsphasen bis zum ersten Spatenstich dauern, könne derzeit nicht gesagt werden.

Die Kosten der Maßnahme werden nach derzeitigem Stand voraussichtlich rund 3,5 Millionen Euro betragen, so Nicole Wernicke. Zugleich weist die Lasuv-Sprecherin darauf hin, dass eine zwischenzeitliche Erneuerung der schlechten Straßendecke der B 96 am Landberg wegen des in den nächsten Jahren geplanten Bauvorhabens nicht wirtschaftlich sei. Doch diese Antwort hat Günter Kunz bereits auf seine Schreiben an Ämter und Ministerium vor einem Jahr erhalten. Seitdem sind mehrere Monate vergangen, in denen nichts passiert ist – außer, dass die Stoßdämpfer von Kunz’ Toyota und die vieler anderer Fahrzeuge weiter belastet werden. Günter Kunz jedenfalls genügt es nicht, dass Ministerium und Straßenbauamt beteuern, ihnen sei der Zustand der Bundesstraße in diesem Bereich bekannt und dass beim Flicken der Straße ein allgemein anerkanntes Verfahren zur Anwendung kam. „Man kann den Hucken ja nicht ausweichen“, sagt er.

