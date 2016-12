Autofahrerin zerstört Schaufenster Eine Autofahrerin hat in Lichtenau vier Schaufensterscheiben zerstört.

Eine Autofahrerin hat in Lichtenau (Landkreis Mittelsachsen) vier Schaufensterscheiben zerstört. Die 58-Jährige sei aus bislang ungeklärter Ursache am Montagnachmittag auf einem Parkplatz gegen die Fensterfront gefahren, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den Schaden an den Scheiben schätzen die Ermittler auf 10 000 Euro. Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1 000 Euro. (dpa)

