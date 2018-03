Autofahrerin übersieht Jungs auf Rollern

Zwei Jungen, die mit Rollern unterwegs waren, sind am Freitagmorgen an der Ecke Meißner Landstraße/Am Urnenfeld verunglückt. Die zwei Achtjährigen waren kurz nach 7.30 Uhr unterwegs. Sie überquerten gerade die Straße Am Urnenfeld als eine 52-Jährige mit ihrem Audi von der Meißner Landstraße kommend nach links in die Nebenstraße abbog. Dabei hat die Frau die zwei Schüler wahrscheinlich übersehen. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und erfasste die Rollerfahrer mit ihrem Auto. Dabei wurden die Jungen schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun nach der Unfallursache. Zur Zeit des Unglücks stand die Morgensonne Beobachtern zufolge noch sehr tief. Das könnte zu dem Unglück beigetragen haben. Die Meißner Landstraße musste nach dem Unfall etwa eine Stunde lang voll gespeert werden, es bildeten sich lange Staus. (SZ/csp)

