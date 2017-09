Autofahrerin schwer verletzt Bei Neustadt ist am Montagabend eine Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Und die Polizei hat noch mehr zu berichten.

© Marko Förster

Am Montagabend, gegen 23 Uhr, war die Fahrerin (51) eines Opel Adam auf der Sebnitzer Straße in Langburkersdorf in Richtung Raupenbergstraße unterwegs. Als sie die Andreas-Schubert-Straße passieren wollte, stieß sie mit einem VW Golf (Fahrer 32) zusammen. Die 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Schaden von insgesamt rund 10 000 Euro. (szo)

Links zum Thema Polizeibericht vom Dienstag

zur Startseite