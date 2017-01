Autofahrerin nach Unfall verletzt Auf einer Kreuzung in Riesa stoßen ein Fiat und ein Renault zusammen. Bei der Kollision erlitt eine Frau leichte Verletzungen.

Bei einem Unfall ist eine 41-Jährige am Mittwoch in Riesa verletzt worden. Gegen 14.20 Uhr sei der 28 Jahre alte Fahrer eines Fiat aus Richtung Speicherstraße kommend in die Kreuzung Klötzerstraße/Robert-Koch-Straße eingefahren, teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion am Donnerstag mit. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden Renault der 41-Jährigen zusammen.

Bei der Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden summiert sich nach Angaben der Polizei auf rund 9.000 Euro. (SZ)

