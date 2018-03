Autofahrerin kracht gegen Laterne Eine 46-jährige Frau fährt mit ihrem Auto am Freitagmorgen in Bautzen gegen eine Betonmast. Dieser hält dem Druck nicht stand und kippt um.

Die Laterne wurde von dem Auto gefällt. © Toni Lehder

Bautzen. Am Freitagmorgen kam es gegen 8 Uhr auf dem Gesundbrunnenring in Bautzen zu einem Unfall. Eine 46-jährige Frau prallte mit ihrem Kia mit voller Wucht an eine Straßenlaterne. Durch die große Wucht fiel die Laterne auf die Straße, der Kia wurde stark beschädigt und zurück auf die Straße geschleudert. Die Polizei vermutet, dass die Frau zu schnell unterwegs war.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 3 500 Euro. Kameraden der Feuerwehr mussten auslaufende Betriebsmittel binden, die Unfallstelle absichern und die Laterne beiseite räumen. Ein Elektriker der Stadt Bautzen war vor Ort, um die Laterne vom Stromnetz zu klemmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. Der Gesundbrunnenring war für mehr als eine Stunde voll gesperrt. (szo)

