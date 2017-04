Autofahrerin in Weißwasser mit 1,24 Promille gestoppt 26-jährige Kia-Fahrerin muss ihren Führerschein abgeben.

Weißwasser. Den Führerschein hat eine 26-jährige Frau abgeben müssen. Beamte des Reviers Weißwasser hatten die Kia-Fahrerin am Montag, gegen 4.45 Uhr, auf der Bautzener Straße in Weißwasser angehalten und kontrolliert. Dabei nahmen sie Alkoholgeruch in der Atemluft der Frau wahr. Der anschließende Test brachte einen Wert von 1,24 Promille. (SZ)

