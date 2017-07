Autofahrerin belügt Polizisten Eine Tschechin hat ihren Führerschein nicht zeigen können, dafür verlief ein Drogentest positiv. Insgesamt stellten Beamte zwölf Verstöße bei Kontrollen in Zittau und bei Bautzen fest.

Symbolbild. © Paul Zinken/dpa

Bei Kontrollen der Bundespolizei und der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz am zurückliegenden Wochenende in Zittau und der A4 bei Bautzen haben die Einsatzkräfte zwölf Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Straßenverkehrsgesetz festgestellt. Das teilt Frank Barby von der Bundespolizei in Ebersbach mit.

So waren sieben Fahrzeugführer, sechs Deutsche und ein Pole, ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung für ihr Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Zwei weitere Deutschen besaßen keine Fahrerlaubnis beziehungsweise hat diese ein Gericht entzogen.

Eine junge Tschechin konnte ihren Führerschein nicht vorweisen, weil sie ihn zu Hause vergessen habe. Laut Auskunft des Gemeinsamen Zentrums Petrovice, der deutschen und tschechischen Polizei, ist sie allerdings generell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem verlief der durchgeführte Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin.

Ebenfalls mit Drogen im Blut waren ein Pole und ein Niederländer mit ihren Fahrzeugen auf Reise. Um die Sachverhalte kümmert sich nun zuständigkeitshalber die Landespolizei. (szo/tc)

