Kommentar Autofahrer zumindest gut informieren Viele wundern sich, warum an den Baustellen in Radebeul oft keine Arbeiter zu sehen sind. Ein Kommentar von SZ-Redakteur Peter Redlich.

Peter Redlich. © Norbert Millauer

Schreiben Sie doch mal drüber, was es hier alles für Baustellen gibt! Das ist ja nicht zum aushalten! Viele reden derzeit so oder ähnlich, etwa wenn sie zu Besuch in den SZ-Treffpunkt auf die Bahnhofstraße kommen. Fast jeden Autofahrer regen die vielen Baustellen in der Stadt auf. Vor allem, weil sie zumeist auch wichtige Hauptstraßen betreffen.

Da beruhigt sich auch keiner, wenn wir ihm sagen, dass die SZ doch erst vorgestern zum Thema geschrieben hat. „Dann schreiben Sie doch noch mal über alle Baustellen und bringen einen Plan dazu als Übersicht. Das schneide ich mir dann aus und lege es ins Auto“, sagte einer der Empörten. Möglicherweise macht er dann immer einen Haken an die Stelle der Grafik, wo die Baustelle erledigt ist.

Was wiederum nur kurzzeitige Befriedigung verschaffen dürfte. Denn neue Umleitungen sind schon für das nächste Frühjahr – wieder auf der Meißner Straße – angekündigt.

Um es gleich klarzustellen, Straßen, Schienen und Abwasserleitungen in Ordnung bringen, muss sein. Auch hat sich inzwischen herumgesprochen, dass Baufirmen zumeist prall gefüllte Auftragsbücher haben und sich aussuchen können, welchen Auftrag sie annehmen.

Kötzschenbrodaer Straße bis zum Frühjahr dicht

Aber zumindest in einem könnte dem genervten Autofahrer ein wenig geholfen werden. Die Stadt Radebeul müsste nur endlich all ihre Baustellen in Sachsens Baustelleninformationssystem eintragen. Das ist vom Land für viel Geld aufgebaut worden und zeigt Kraftfahrern – inzwischen auch fürs Navi kompatibel – wo genau gebaut und umgeleitet wird.

Wer da jetzt reinschaut, findet Radebeul noch immer jungfräulich zwischen lauter Baustellenschildern in Coswig und Meißen. So ist es aber nicht.

