Autofahrer zeigt sich unbelehrbar Bundespolizisten erwischten ihn ohne Führerschein am Steuer in Seifhennersdorf. Das war nicht sein einziges Vergehen.

Symbolbild © dpa

Seifhennersdorf. Einem 45-jährigen Deutschen wurde die Fahrerlaubnis entzogen, weil er betrunken Auto fuhr. Drei Tage später wurde er erneut mit seinem Fahrzeug ertappt. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Ebersbach mit.

Am Montag kurz vor fünf Uhr morgens, kontrollierten die Polizisten auf der Ortsverbindungsstraße Neugersdorf-Seifhennersdorf ein Fahrzeug. Der Fahrer zeigte seine Dokumente vor. Den Führerschein habe er allerdings zu Hause vergessen, sagte er. Doch dann stellte sich heraus, dass er seinen Führerschein am vergangenen Freitag wegen Trunkenheit im Verkehr bei der Landespolizei abgeben musste. Jetzt muss sich der Mann sich auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Beamten stellten den Fahrzeugschein und der Zündschlüssel sicher und übergaben den Fall an die Landespolizei. (szo/mrc)

