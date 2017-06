Gerichtsbericht Autofahrer wollte über Baustelle abkürzen Ein Bannewitzer soll versucht haben, mit seinem Auto einen Bauarbeiter beiseite zu schieben. Heute schämt er sich dafür.

© dpa

Für den Angeklagten hätte es am Amtsgericht in Dippoldiswalde unangenehm werden können. Im Falle einer Verurteilung drohten ihm eine saftige Geldstrafe und ein Fahrverbot. Doch so weit kam es zum Glück nicht, denn der 33-jährige Handwerker zeigte sich einsichtig. „Es tut mir leid. Ich hätte nicht so reagieren dürfen“, sagte er und entschuldigte sich mit einem Handschlag bei dem Geschädigten.

Angeklagt war der junge Bannewitzer wegen Nötigung. Laut Staatsanwaltschaft soll er am 1. Oktober des Jahres 2016 ein Sperrschild ignoriert haben und in die Baustelle auf der Rabenauer Straße in Dippoldiswalde gefahren sein.

Doch damit nicht genug. Als der Geschädigte, ein Bauarbeiter, den jungen Mann vom Weiterfahren abhalten wollte, soll dieser drohend mehrmals mit dem Auto angefahren sein und dabei auf den vor ihm stehenden Mann zugehalten haben.

Vor Gericht erklärte der Angeklagte nun, dass er nur deshalb in die Baustelle gefahren war, weil ein anderes Auto das ebenfalls getan hatte. „Ich wollte zum Diska-Markt und bin einfach hinterher“, gab der Bannewitzer zu.

In der Baustelle sei ihm dann der Geschädigte entgegengekommen. „Der Mann langte mir ins Auto, als ich anhielt. Ob er mir nur ins Lenkrad fassen oder doch etwas anderes wollte, weiß ich nicht“, schilderte der junge Mann den Vorgang und sagte weiter, dass ihn die Situation überfordert habe. Deshalb sei er auch mehrmals ruckartig angefahren, sodass der Bauarbeiter schließlich beiseite springen musste. „Mir war schon kurz danach klar, dass das Mist war“, bekräftigte der Angeklagte noch einmal seine Reue vor dem Amtsgericht Dippoldiswalde.

Da der Geschädigte die Entschuldigung nicht nur annahm, sondern auch erklärte, dass die Sache für ihn damit vom Tisch sei, hatte auch der Staatsanwalt kein großes Interesse, die Anklage weiter zu verfolgen.

Er regte deshalb eine Einstellung des Verfahrens gegen eine Kostenauflage an. Dem folgte Richterin Daniela Höllrich-Wirth dann auch. Bis zum 30. November dieses Jahres hat der Angeklagte nun Zeit, um 800 Euro an „nph Deutschland“, einen Zweig des internationalen Kinderhilfswerks, zu zahlen. Erst danach wird das Verfahren für den Bannewitzer endgültig eingestellt.

zur Startseite