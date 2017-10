Autofahrer verursacht Unfall und flieht Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall in Zittau.

Symbolfoto © dpa

Zittau. Auf der Theodor-Körner-Allee ist es in der Nacht zum Sonnabend in der Nähe der Aral Tankstelle zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mit.

Ein Kraftfahrzeug kam beim Befahren des Stadtrings nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Straßenlaterne. Eine sich anschließende Hecke wurde ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1 000 Euro.

Der Fahrzeugführer entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht zu diesem Verkehrsunfall Zeugen oder Personen die Angaben zum Fahrzeug oder dem Verursacher machen können. Hinweise dazu sollten dem Polizeirevier Zittau unter 03583 620 mitgeteilt werden. (szo)

