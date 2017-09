Autofahrer streift junge Radfahrerin und flüchtet

Symbolbild: Die Polizei in Weißwasser ermittelt wegen einer Unfallflucht. © picture alliance / dpa

Weißwasser. Ein 16-jähriges Mädchen fuhr am Freitagmorgen, gegen 7.30 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Bautzener Straße in Richtung Bahnbrücke. Dazu benutzte sie die Fahrbahn, weil der Radweg aufgrund von Baumaßnahmen gesperrt ist. Ein unbekannter Fahrer eines dunkelroten Pkw kam aus der Lessingstraße und gewährte der jungen Dame zunächst noch die Vorfahrt. So schildert es die Polizei. Anschließend bog auch er auf die Bautzener Straße und fuhr ihr hinterher. Beim Überholen der Radlerin streifte er diese auf Höhe der Grundschule. Die Jugendliche kam zu Fall, wurde glücklicherweise aber nicht verletzt. An ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Der Fahrer des dunkelroten Kleinwagens fuhr, ohne anzuhalten, weiter.

Die Polizei in Weißwasser sucht Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrer des roten Pkw machen können. Angaben nimmt das Polizeirevier Weißwasser persönlich oder unter der Telefonnummer 03576 2620 entgegen. (szo)

