Autofahrer stößt mit Dampflok zusammen

Eine Lok der Schmalspurbahn in Olbersdorf. © SZ/Jens Böhme

Olbersdorf. Am Dienstagnachmittag ist am Ortseingang von Olbersdorf ein Auto mit einer Dampflok der Schmalspurbahn zusammengestoßen. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, war ein 58-jähriger mit seinem Wagen auf der Straße An der Stadtgrenze über einen unbeschrankten Bahnübergang gefahren, als sich ein Zug der Kleinbahn talwärts näherte.

Der Lokführer konnte die Kollision mit dem Citroen Berlingo nicht mehr verhindern und traf den Wagen am Heck. Verletzt wurde niemand, auch die Reisenden an Bord des Zuges kamen mit dem Schrecken davon. Der Schaden bezifferte sich auf rund 6 000 Euro. (szo)

