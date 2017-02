Autofahrer stirbt nach Herzinfarkt Ein 62-jähriger Mann erlitt in seinem Skoda in Putzkau einen Infarkt. Der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen.

Der Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen.

Zum einem Unfall ist es am Donnerstag gegen 15 Uhr in Putzkau gekommen. Ein 61-jähriger Mann war auf der Ottendorfer Straße in Richtung Dresdener Straße unterwegs. Während der Fahrt erlitt er einen Herzinfarkt. Das bestätigte die Polizei am Abend. Das Auto kam von der Straße ab und blieb in einem Schneehaufen stehen. Der alarmierte Notarzt konnte für den Mann nichts mehr tun. Der 61-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. (szo)

